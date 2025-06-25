Bombaları atma!

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail-İran savaşının 12’nci gününde iki ülke ABD’nin arabuluculuğunda ateşkeste anlaştı. Sosyal medyadan kararı duyuran ABD Başkanı Donald Trump, dün sabaha doğru yaptığı paylaşımda Trump şu ifadeleri kullandı: "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes için tamamen anlaşmaya varıldı. Resmi olarak İran ateşkesi başlatacak ve 12 saat sonra İsrail ateşkes yapacak. 24. saatte 12 günlük savaş resmen sona erecek."

Ardından da NBC News’e konuşan ABD Başkanı, ateşkes için "Bir limiti yok, sonsuza kadar sürecek" dedi. İsrail ve İran’ın "neredeyse eş zamanlı olarak kendisine ulaştığını ve barış istediğini" söyleyen Trump, her şey planlandığı gibi gittiği takdirde savaşın "12 gün savaşı" olarak anılması gerektiğini, yıllar boyunca sürmesi halinde "Tüm Ortadoğu’yu yok edebileceğini" kaydetti. Trump ilk açıklamadan altı saat sonra yaptığı paylaşımda "Ateşkes devrede, lütfen ihlal etmeyin" ifadelerini kullandı.

ÖNCE İRAN SONRA İSRAİL

İlk olarak İran sonrasında da sabah 09.00 sıralarında İsrail ateşkesin kabul edildiğini duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, 13 Haziran’da başlayan saldırıların "amacına ulaştığı" savunuldu. Açıklamada İsrail’in nükleer silah ve balistik füzeler kaynaklı "yaşamsal tehdidin" ortadan kaldırıldığı da kaydedildi. CBS kanalının aktardığına göre ateşkes görüşmelerinde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani de rol oynadı. Trump, Katar Emiri’ni arayarak arabuluculuk yaptığı için teşekkür etti.

SALDIRILARA TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Sayid Abbas Arakçi, İsrail’in "İllegal saldırılarını durdurması halinde İran’ın misillemeye devam etmeye niyeti olmadığını" yazdı. İsrail ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İran’dan yeni bir füze atıldığını iddia etti. İsrail, ateşkesi ihlal ettiği suçlamasıyla Tahran’ı vurdu. İran medyası da Tahran’da iki patlama olduğunu bildirdi. Tahran, füze fırlattıklarına dair haberleri yalanladı. İsrail uçakları İran’da radar istasyonunu hedef aldı. Babülser kentinin vurulduğu duyuruldu.

TRUMP’TAN KÜFÜRLER

İsrail’in hava saldırısı tehdidi sonrası Trump "uçakları geri döndürün" mesajı paylaştı. Taraflar birbirlerini karşılıklı saldırılarla suçlarken Trump, aynı gün içinde ikinci kez ateşkesin yürürlükte olduğunu duyurdu.

NATO zirvesi için Hollanda’ya hareketi öncesi konuşan Trump, iki ülkeyi de ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve hoşnutsuzluğunun daha çok İsrail’e olduğunu söyledi. Trump "İki ülke de o kadar uzun süredir savaşıyor ki ne yaptıklarını bilmiyorlar" dedi. Ateşkes duyurusundan kısa süre önce, yardımcısı JD Vance, ABD ve İsrail saldırılarında İran’ın nükleer tesislerini ağır hasar gördüğünü savunmuştu.. Ateşkesi memnuniyetle karşıladık

ATEŞKES MEMNUNİYETİ

Rusya’dan Çin’e, AB’den Hindistan ve Brezilya’ya dünya liderleri ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın en baştan beri Ortadoğu’da barış çağrısında bulunduğunu belirtti. Rusya’nın çatışmanın başından beri talep ettiği şey de buydu ifadelerini kullandı.

***

DONALD TRUMP’IN TAVRI BELİRLEYİCİ OLUR

Prof. Dr. Tolga Demiryol - Altınbaş Üniversitesi:

Netanyahu, İran’ın nükleer programını varoluşsal tehdit olarak görüyor. Ancak kriz yalnızca nükleer silahlanma meselesine indirgenemez. İsrail, İran’ın bölgedeki askeri nüfuzunu sınırlandırmak ve uzun vadeli güvenlik risklerini bertaraf etmek amacıyla bu operasyona girişti. Nükleer program bu stratejinin kritik bir bileşeni olsa da tek unsur değil. İran’ın bölgesel etkisine karşı yürütülen bu müdahale, İsrail açısından rasyonel ve neredeyse kaçınılmaz bir adım olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, bu operasyonun Netanyahu’nun iç politikadaki konumunu güçlendirme amacı taşıdığı da ileri sürülebilir.

Çatışma, ABD’ye askeri kapasitesini ve diplomatik ağırlığını yeniden sahaya yansıtma fırsatı verdi. Ancak İran-İsrail geriliminin doğrudan Çin’e veya BRICS’e karşı bir hamle olduğu iddiası zayıf bir zemine dayanıyor. Zira BRICS’in dış politikada koordineli hareket etme kapasitesi sınırlı. Çin’in İran’da ve bölgede önemli ekonomik çıkarları olduğu malum. Fakat bu çıkarları savunmak için yeterli siyasi ve askeri kapasiteye sahip olup olmadığı henüz belirsiz. İsrail’in bu operasyonlarını küresel rekabetten ziyade, bölgesel tehdit algılarıyla açıklamak daha isabetli. Öte yandan, uluslararası düzende yaşanan son kırılmaların İsrail’in güç kullanımını daha olanaklı hale getirdiği de unutulmamalı. Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte askeri araçlara başvurunun yeniden "normalleşmesi" ve Trump’ın temsil ettiği ulusal çıkar odaklı anlayış, Netanyahu hükümetinin manevra alanını genişleten unsurlar oldu.

İran rejiminin kısa vadede çökmesi gerçekçi bir senaryo değil. İran’ın askeri kapasitesindeki eksiklikler bilinse de çatışma süresince sergilediği direnç içeride karşılık bulmuş gibi görünüyor. Özellikle ABD’nin çatışmaya müdahil olması, Tahran açısından iç politikada propaganda değeri taşıdı. Bununla birlikte, çatışma orta vadede rejim içi liderlik yapısında bazı değişimlerin önünü açabilir.

Ateşkes, tarafların kısa vadede daha büyük bir tırmanmadan kaçınmak istediğini gösteriyor. 24 Haziran öncesindeki çatışma ortamına tamamen dönülmesi zor. Fakat taraflar bir süre daha birbirlerini sınamaya devam edeceklerdir. İran bu arayı yeniden yapılanmak ve askeri koordinasyonu güçlendirmek için kullanırken, İsrail eksik kalan hedeflerini tamamlamak için fırsat kollayacaktır. Bu süreçte Trump’ın tavrı ve Netanyahu üzerindeki etkisi de belirleyici olur.

***

SİYASİ OLARAK KAZANAN İRAN

Semih İdiz - Dış Politika Uzmanı:

Net olarak kim kârlı demek kolay değil. Askeri açıdan İsrail kârlı çıktı. Nükleer tesislerdi hedefi, Amerika’nın da bombalamasını sağladı. Ama bugünkü (dün) gelişmeye bakarsanız İsrail Trump’tan zılgıtı yedi. Trump bugüne kadar İsrail’e karşı kullanılmayan ifadeler kullandı, hatta ve hatta sinkaflı konuştu. Dolayısıyla siyaseten buradan İran’ın başarılı çıkma ihtimali var.

Yeter ki İran diplomasi oyununu iyi oynasın ve durumu aleyhine provoke edecek hareketlerde bulunmasın. Ama İsrail herhalde Trump’ın bu ifadelerinden sonra biraz şok oldu. Çünkü Trump’ın İran’daki nükleer tesisleri bombalamasının ardından İsrail’de “Biz Amerika’ya istediğimizi yaptırabiliriz” havası esiyordu.

Trump her ne kadar dışarıda büyük bir başarı istiyorsa da içerideki karşı karşıya olduğu gerçek, Amerikan halkının İran’da savaş istememesi. Netanyahu da son gelen haberlere göre elinde hiçbir seçenek olmadığı için buna uymak zorunda kaldı ve Trump iki ülke arasındaki ateşkesin devam edeceğini açıkladı. Şu anda siyasi ve diplomasi boyut ön plana çıkacak. Amerika bunu zorlayacaktır. Avrupa da bunun için yardımcı olacak ve bu tabii İsrail üzerinde de baskı demektir. İran cephesi biraz normalleştirildikten sonra, nihayetinde İsrail’in Gazze konusuna dönecektir dikkatler.