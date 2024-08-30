Bombalı saldırı hazırlığındaki IŞİD'li Bağcılar'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığında olan IŞİD üyesi Cemal A.Y., İstanbul Bağcılar’da evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yatağının altında kılıç bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in İstanbul’da eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından Suriye’de bomba yapımı ve bombalı saldırı eğitimleri alarak kaçak yollarla Türkiye'ye giren IŞİD üyesi Cemal A.Y.’nin izine rastlandı.

Şüphelinin Bağcılar’da saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Cemal A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Evde yapılan aramada yatağın altında da bir kılıç bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal A.Y. "Terör Örgütü’ne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.