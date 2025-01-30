Bombalı saldırıya 26 yıl sonra soruşturma açıldı

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Kuzey İrlanda’nın Omagh kasabasındaki bir caddeye yerleştirilen bombanın 29 kişinin ölümüne ve 200’den fazla kişinin yaralanmasına yol açmasının üzerinden 26 yıldan fazla bir süre geçmesinin ardından “Omagh saldırısı” soruşturması başladı.

Euronews’un haberine göre soruşturmayı yürüten İskoç yargıç Lord Turnbull, soruşturmanın amacının “Birleşik Krallık devlet yetkilileri tarafından bombalı saldırıyı önlemek için atılabilecek makul adımlar olup olmadığını tespit etmek” olduğunu söyledi.

Saldırı, İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) Kuzey İrlanda'da on yıllar süren “The Troubles” (karışıklık) dönemine son veren “Hayırlı Cuma Anlaşması’nı” kabul etmekle hata yaptığını düşünen muhalif bir cumhuriyetçi grup olan “Gerçek IRA (RIRA)” tarafından üstlenilmişti. Birleşik Krallık’ın o dönemki Kuzey İrlanda Devlet Bakanı Chris Heaton-Harris, 2023’te saldırıya ilişkin bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.