'Bombayı bırakmanın zamanı geldi' diyen Elon Musk: "Epstein dosyalarında Trump’ın adı var"

Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasında başlayan kriz derinleşiyor. Musk son olarak Trump’ın Epstein dosyalarında adının olduğunu ileri sürüp “gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi” dedi.

Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedenini Trump'ın adını geçmesinden kaynaklı olduğunu da ileri sürdü.