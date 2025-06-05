Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

'Bombayı bırakmanın zamanı geldi' diyen Elon Musk: "Epstein dosyalarında Trump’ın adı var"

Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasında başlayan kriz derinleşiyor. Musk son olarak Trump’ın Epstein dosyalarında adının olduğunu ileri sürüp “gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi” dedi ve dosyanın kamuoyuna açılmamasının sebebinin Trump olduğunu savundu

Dünya
  • 05.06.2025 22:42
  • Giriş: 05.06.2025 22:42
  • Güncelleme: 05.06.2025 22:44
'Bombayı bırakmanın zamanı geldi' diyen Elon Musk: "Epstein dosyalarında Trump’ın adı var"

Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasında başlayan kriz derinleşiyor. Musk son olarak Trump’ın Epstein dosyalarında adının olduğunu ileri sürüp “gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi” dedi.

Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedenini Trump'ın adını geçmesinden kaynaklı olduğunu da ileri sürdü.

Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya yaptırım sinyali: "Durmayacağını anladığımda, çok sert olacağız"
BirGün'e Abone Ol