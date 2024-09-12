Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını ikna etti
ABD'nin Nashville kentinde, 62 yaşındaki Bon Jovi, klip çekmek için bulunduğu köprüde intihar girişiminde bulunan bir kadını ikna etti. Söz konusu olaya ilişkin görüntüler yayınlandı.
Amerikalı ünlü müzisyen Jon Bon Jovi, ABD'nin Tennessee eyaletindeki köprüde intihar girişiminde bulunan kadını ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.
BBC'nin haberine göre, Nashville polisi, video çekmek için köprüde bulunduğu düşünülen Jovi'nin intihara kalkışan kadını ikna ettiği anların görüntülerini yayımladı.
Kayıtlarda Jovi ve yanındaki kadının, Tennessee'nin Nashville kentindeki yayaların kullanımına açık John Seigenthaler Köprüsü'nün korkuluklarında duran kadına doğru yaklaştıkları ve onunla kısa süre konuştukları görülüyor.
Bu konuşmanın ardından kadının korkuluklardan ayrılarak Jovi'ye sarılması ve olay yerinden uzaklaşması dikkati çekiyor.
Nashville polisinin X hesabından yapılan paylaşımda, kadını ikna ettiği için Jovi ve ekibinden övgüyle bahsedildi.
Footage of Jon Bon Jovi saving a woman’s life by talking with her and getting her off the edge of committing suicide— Jerry Braden (@Jerrybraden92) September 11, 2024
Absolutely love this guy & his compassion towards people
My hero not only as a musician, but as a human being
Hope this lady is doing a lot better
If you or… pic.twitter.com/RrDKTfUhe7