Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan kadını ikna etti

Amerikalı ünlü müzisyen Jon Bon Jovi, ABD'nin Tennessee eyaletindeki köprüde intihar girişiminde bulunan kadını ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

BBC'nin haberine göre, Nashville polisi, video çekmek için köprüde bulunduğu düşünülen Jovi'nin intihara kalkışan kadını ikna ettiği anların görüntülerini yayımladı.

Kayıtlarda Jovi ve yanındaki kadının, Tennessee'nin Nashville kentindeki yayaların kullanımına açık John Seigenthaler Köprüsü'nün korkuluklarında duran kadına doğru yaklaştıkları ve onunla kısa süre konuştukları görülüyor.

Bu konuşmanın ardından kadının korkuluklardan ayrılarak Jovi'ye sarılması ve olay yerinden uzaklaşması dikkati çekiyor.

Nashville polisinin X hesabından yapılan paylaşımda, kadını ikna ettiği için Jovi ve ekibinden övgüyle bahsedildi.

Footage of Jon Bon Jovi saving a woman’s life by talking with her and getting her off the edge of committing suicide



Absolutely love this guy & his compassion towards people



My hero not only as a musician, but as a human being



Hope this lady is doing a lot better



If you or… pic.twitter.com/RrDKTfUhe7