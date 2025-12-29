Bondi Plajı saldırısında, saldırgana müdahale eden Ahmed el-Ahmed yaşadıklarını anlattı

Avustralya’nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney gerçekleşen Bondi Plajı saldırısında, saldırganlardan birini etkisiz hale getirdikten sonra yaralanan Ahmed el-Ahmed, yaşadıklarını anlattı.

Ahmed, saldırıda yaşamını kaybedenler için büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

44 yaşındaki Ahmed, saldırganla boğuştuktan kısa süre sonra beş kez vuruldu.

Üç farklı ameliyat geçiren Ahmed’in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Geçen hafta kendisini ziyaret eden yerel Suriye-Avustralya topluluğundan bir kişinin aktardığına göre, Sidney’deki bir hastanede üç ameliyat geçirdikten sonra durumu iyiye gidiyor.

Yetkililer, Ahmed’in sinir hasarı nedeniyle sol kolunun en az altı ay boyunca normal işlevine kavuşmasının beklenmediğini aktardı.

CBS News’e konuşan Ahmed, “Tek hedefim ondan silahı almaktı. Bir insanın canını almasını durdurmak ve masum insanları öldürmesini engellemekti. Birçok hayat kurtardığımı biliyorum ama kayıplar için üzgünüm” dedi.

2,5 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Ahmed, yaşananları şöyle anlattı:

“Arkasından atladım, vurdum. Sağ elimle tuttum ve onu uyarmak için bir şeyler söylemeye başladım; ‘silahını bırak, yaptığını durdur’ gibi.’ Duygusal olarak da bir şey oluyor; vücudumda, beynimde bir güç hissediyorum… İnsanların gözümün önünde öldürülmesini görmek istemiyorum, silah sesini duymak istemiyorum, insanların çığlık atmasını, yardım için yalvarmasını görmek istemiyorum. Ve ruhum bana bunu yapmamı söylüyor.”

Sydney’deki saldırı başladığı sırada kuzeniyle kahve almaya çıkan Ahmed, saldırıya dair “Kalbimdeki, beynimdeki her şey; her şey insanların hayatını kurtarmayı başarmak için çalıştı” dedi.

GoFundMe üzerinden Ahmed için başlatılan bağış kampanyasında 2,5 milyon dolar toplandı.

BONDİ PLAJI SALDIRISI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, saldırının terör örgütü IŞİD'den "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu duyurmuştu.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yanı sıra Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve NSW Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı David Ossip Ahmed'i hastanede ziyaret etmişti.