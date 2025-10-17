Bonzai kullanımında artış var

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu, ülkede madde kullanımına bağlı ölümlerde keskin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre, bağımlılık tedavisi görenlerin sayısı 390 bine ulaşırken 2024 yılında doğrudan madde kullanımına bağlı 427 ölüm tespit edildi. Raporda bu tablonun sadece kullanım sıklığındaki yükselişe değil, kullanılan maddelerin tehlike düzeyindeki değişime de işaret ettiği vurgulandı.

Bir önceki yıla göre yüzde 42,3 artan madde bağlantılı ölümlerin 244’ü çoklu madde kullanımından kaynaklandı. 2024’te kaydedilen ölümler arasında en yaşlı kişinin 75 yaşında olduğu ve bu ölümün tekil madde kullanımına bağlı gerçekleştiği bildirildi. Genel yaş ortalaması ise 35’ten 34,7’e düştü. Ölümlerin yüzde 37,5’i 30 yaş altı, yüzde 33,3’ü 30-39 yaş arası, yüzde 29’u ise 40 yaş üstü bireylerde meydana geldi. Ayrıca 15-18 yaş aralığında 6 ölüm kayda geçti.

Raporda, son yıllarda sentetik kannabinoid (Bonzai) ve metamfetamin kaynaklı ölümlerin ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. 2024’te kaydedilen 427 doğrudan madde bağlantılı ölümün 204’ünün bonzai, 142’sinin ise metamfetamin kullanımına bağlı yaşandığı tespit edildi. Çoklu madde kullanımı sonucu gerçekleşen 242 ölümün yüzde 48’inde bonzai, yüzde 42,2’sinde metamfetamin bulundu. Tekil madde kullanımına bağlı ölümlerin ise 39’u metamfetamin, 87’si bonzai kaynaklı yaşandı.

Bonzai ve metamfetamin, 2024’e en fazla ölüme yol açan maddeler olarak öne çıktı. 2023’te en riskli madde olarak kaydedilen metamfetamin, 2024’te ikinci sıraya geriledi. Raporda, kullanıcıların daha yoğun etki elde etmek ya da birincil maddenin etkisini güçlendirmek amacıyla çoklu madde kullanımına yöneldiği ifade edildi. Kokain ve ecstasy kaynaklı ölümlerde de artış yaşandığı belirtildi. Raporda analizlerin maddeye ilişkin eğilimlerin yalnızca nicelik olarak değil, niteliksel açıdan da dünya ve Avrupa’daki örneklerle paralel şekilde değiştiğini ortaya koyduğu kaydedildi.