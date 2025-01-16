Bora Jet’in Sezgin Baran Korkmaz’a satışı davasında karar çıktı

Bora Jet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı hakkında, şirketin 29 Aralık 2016’da Sezgin Baran Korkmaz’a satışı sırasında, “şirket mizan ve bilançoları üzerinden gerçekleri kasıtlı bir şekilde çarpıtmak suretiyle katılanları yanılttığı” iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Kara para aklamakla suçlanan ve ABD'de bulunan firari Sezgin Baran Korkmaz’ın şikayetiyle açılan ve katılan sıfatıyla yer aldığı davada, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yalçın Ayaslı’ya, “satış sırasında, muhasebe kayıtlarındaki belgelerle oynama yaparak söz konusu şirketin gerçek borcunu eksik gösterdiği” gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 6 yıl, “özel belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Gerekçede, katılan Bugaraj Elektronik Ticaret Bilişim Hizmetleri A.Ş ile sanık Yalçın Ayaslı arasında, 29 Aralık 2016’da Bora Jet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım Ticaret ve Anonim Şirketi'nin hisselerinin devir alınması konusunda sözleşme yapıldığı, sözleşmenin tarafı müşteki şirketin garantörünün, davaya katılan Sezgin Baran Korkmaz olduğu belirtildi.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bora Jet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım Ticaret ve Anonim Şirketi'nin yüzde 100 hisse sahibi olan Ayaslı’nın, sözleşme imzası sırasında, şirket mizan ve bilançoları üzerinden "gerçekleri kasıtlı şekilde çarpıtmak suretiyle katılanları yanılttığı"nın iddia edildiği aktarıldı.

Sanığın, muhasebe kayıtlarındaki belgelerle oynama yaparak şirketin gerçek borcunu eksik gösterdiği ve böylelikle 29 Aralık 2016 tarihli sözleşmenin sanık Yalçın Ayaslı ile katılan arasında imzalandığı belirtilen gerekçede, bu hususun katılan tarafından fark edilmesinin ardından kolluk makamlarına başvurulduğu ve sanık hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlatıldı.

Ayaslı’nın, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifade edilen gerekçede, dosya kapsamında yer alan bilirkişi raporları ile şirketin devralınmasından sonra 8 Mart 2017 tarihli şirketin gerçek mizan, bilanço ve muhasebe kayıtlarından, şirketi devralan katılan aleyhine zarara neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gerekçede, şirketin muhasebe kayıtlarında oynama yapıldığı ve uçakların parçalarının eksik olduğu, bu durumların da katılandan gizlendiği konularının da tanık beyanlarıyla doğrulandığı kaydedildi.

Sanığın ayrıca, hisse ve devir sürecinde İsviçre Bankası Credit Suisse'den kullanılan kredi ve bilançoda yer almayan borçlar gibi mali yükümlülükleri üstlenme taahhüdünde bulunduğu, ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra verdiği taahhütlere aykırı davranarak bilançoda yer almayan borçların ödenmesini reddettiğinin sabit olduğu belirtilen gerekçede, "Bu nedenlerle, sanığın hareketlerinin katılanı aldatacak şekilde hileli hareket olarak değerlendirildiği anlaşılmakla sanığın üzerine atılı bulunan "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

SANIK AVUKATLARI KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Sanık Yalçın Ayaslı’nın avukatları, yerel mahkemenin kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi. Avukatlar, aynı davayla ilgili, aynı mahkemenin 2 Temmuz 2019'da diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini, Ayaslı’nın savunması alınmadığı için dosyasının tefrik edildiğini belirtti. Savunması alındıktan sonra Ayaslı hakkında da 14 Eylül 2021'de beraat kararı verildiğini hatırlatan avukatlar, ancak bu karar "avukatlara süre verilmediği için" usul yönünden istinaf tarafından bozulduktan sonra aynı mahkeme savcı ve başkan değişmediği halde Ayaslı’ya ceza verdi" açıklamasını yaptı.