Boratav’ın izinde: İktisattan siyasete alternatif arayış

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) ERC Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Ankara Üniversitesi SBF İktisat ve Maliye Bölümleri ile Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin katkılarıyla Prof. Dr. Korkut Boratav onuruna Dünyadan Türkiye’ye - İktisattan Siyasete Sempozyumu düzenlendi. İki gün boyunca, 29 oturumda emek/sermaye çelişkisi ve bölüşüm, Türkiye’nin toplumsal ve sınıfsal yapısı, kapitalizm ve tarım, krizler, ödemeler dengesi ve kamu açıkları, dünya ekonomisi / emperyalizm, kapitalist devletin dönüşümü, Türkiye iktisat tarihi konuları üzerinden sunumlar yapıldı. Sempozyuma videolu mesaj gönderen Prof. Dr. Korkut Boratav, “Meslek hayatımı taçlandıran armağanlardan birisidir” dedi.

Video mesajında öğrencilik ve akademik hayatına ilişkin anılarını paylaşan Boratav, 27 Mayıs darbesine ilişkin bir anısını şöyle anlattı: “Sene 1960 Adnan Menderes hükümeti, üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup iktidarı protesto ediyoruz. İstanbul’da ilk defa polis kurşunla bir öğrenciyi öldürdü. Bu öğrencinin ismi de o tarihlerde slogan olarak kullanıldı. Bizim yürüyüşlerde kullandığımız sloganlardan biri oldu. Diğeri de bir yerde Gaziosmanpaşa marşının melodisine uydurduğumuz ‘olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu kahrolası diktatörler bu dünya size kalır mı’ sloganlarıyla yürüyoruz. Bir ay yürüdük aşağı yukarı. Sonunda harp okulu öğrencileri bize katıldı. Birkaç gün sonra darbe yapıldı. Bu nedenle Yalçın Küçük, ’27 Mayıs devrimini biz yaptık’ derken doğrudur. Darbeyi tetikleyen bizim yürüyüşlerimiz oldu. Harp okulu yürümüş ve engellenmeden yürümüşse bu bir sinyaldi.”

Sempozyumun ikinci günü Sosyal Güvenlik, Borçluluk ve Yoksulluk başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda ’Yaşlanan nüfus ve sosyal ekonomik dönüşümler: Cinsiyet, gelir, yoksulluk’ başlıklı sunum yapan Selin Pelek, Türkiye’de düşen doğum hızına dikkat çekti. Pelek, sunumunda “Sermayenin kullandığı ifade olan ‘fırsat penceresi’, 15-64 yaş arasında çalışabilir nüfusun zirve yaptığı bir dönem olarak ifade edildi. 90’ların sonunda Türkiye bu fırsat penceresinde denildi, biz bu fırsat penceresini kapatırsak yakalayamayacağız denildi. Şu an kapandı bu pencere. Yaşlı nüfus, siyasal hayat açısından da çok belirleyici grup artık. Bu çalışmalara ihtiyaç var” diye konuştu. Kadın yoksulluğunun yaşlılıkta daha da derinleştiğine vurgu yapan Pelek, emeklilik hakkına erişimde cinsiyet açığına dikkati çekerek “60-64 yaş arası erkeklerin yüzde 81,4’ü kadınları ise yüzde 23,2’si emekli. 65 yaş üstü kadınlarda dul yetim aylığı alanların oranı yüzde 44” dedi.

Türkiye Ekonomisi Dönüşüm başlıklı oturumda sunum yapan Oktay Küçükkiremitçi, üretimin ithalata bağımlı olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’de ara girdi üreten sektör yok. Vardı, bunları da özelleştirip sattık. İthalat bağımlığı olan sektörleri yeniden yapılandırmadan Türkiye’de üretim sorununu çözemezsiniz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜME FETİŞİZMİ KENARA KONULMALI

Aynı oturumda konuşan Özgür Orhangazi, ise ‘‘Ekonomik kararın alınmasında kârlılık hesapları yerine katılımcı planlama ve denetleme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor. Bunun üzerine kafa yorulması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.