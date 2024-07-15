Borç arttıkça zam yapıyor

TCDD’nin mali tabloları, yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına Ocak 2022’den beri birbiri ardına yapılan dokuz zamma ayna tuttu. Ocak 2022’de 4,5 milyar TL olan TCDD’nin Hazine borcu, 8,5 milyar TL’ye fırladı.

TCDD, yüksek hızlı tren bilet ücretlerine Ocak 2022-Haziran 2024 döneminde dokuz kere zam yaptı. Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına birbiri ardına yapılan zamların ardından gözler, TCDD’nin içinde bulunduğu mali batağa çevrildi. Kurumun Ocak 2023’te 5 milyar 841 milyon 766 bin TL olan Hazine borcu, Haziran 2024 itibarıyla 8 milyar 537 milyon 969 bin TL’ye çevrildi.

Yüksek hızlı tren bilet fiyatları, TCDD tarafından 13 Temmuz’da alınan karar ile yüzde 25,6 zamlandı. Zammın ardından Ankara-İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye, Ankara-Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara-Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 225 TL’den 280 TL’ye çıkarıldı. Kamuoyunda tepki çeken zammın ardından Konya-İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL’ye, Konya-Sivas bilet fiyatı da 675 TL'den 800 TL’ye yükseldi.

BORCUN YÜKÜ YURTTAŞA

Yüksek hızlı tren fiyatlarına 2022 yılında beş, 2023 yılında ise üç kez zam yapan, önceki gün ise bir kez daha zam kararı alan TCDD’nin mali tabloları, “Borç yurttaşa yükleniyor” yorumlarına yol açtı.

DERİNLEŞEN BORÇ BATAĞI

TCDD, 2022 yılını 5 milyar 728 milyon 424 bin TL’lik Hazine borcu ile tamamladı. Kurumun 2023 yılının Ocak ayı sonu itibarıyla Hazine’ye olan borçları toplamı ise 5 milyar 841 milyon 766 bin TL ile ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, TCDD’nin Hazine borcu her geçen ay daha da arttı. 2023’ün ocak ayını 5,8 milyar TL’lik Hazine borcu ile tamamlayan TCDD’nin Hazine borçları, 2024’ün ocak ayında 8 milyar TL’yi geçti.

TCDD'nin, bilet fiyatlarına birbiri ardına yapılan zamlara ayna tutan borç verileri, 2024’ün ilk beş ayında aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 8 milyar 190 milyon TL

Şubat: 8 milyar 359 milyon TL

Mart: 8 milyar 538 milyon TL

Nisan: 8 milyar 579 milyon TL

Mayıs: 8 milyar 537 milyon TL

ÖDENEMEYEN BORÇLAR

Mayıs 2024 sonunda 8,5 milyar TL’ye ulaşan TCDD’nin Hazine’ye olan borçlarının 4 milyar 675 milyon TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Borcun 4 milyar 675 milyon TL’sinin ise henüz ödeme gününün gelmediği belirtildi.