Borç borçla da kapanmıyor: Takibe düşen kişi sayısı 2 milyona yaklaştı

İktidar kurmayları enflasyonun düştüğünü iddia edip ekonomide düzelme olduğunu iddia etse de yurttaş borçlanmadan hayatını sürdüremiyor.

Borcu borçla kapatmak zorunda kalan yurttaşın kredi ve kredi borcu her geçen gün artıyor.

1,8 MİLYON KİŞİ TAKİPTE

2025 yılı Ekim ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 153 bin 378, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise 123 bin 753 oldu.

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 142 artış ile 261 milyar TL oldu.

Bireysel kredi ve kredi Kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam eden kişi sayısı ise 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 4 milyon 179 bin 933 olarak kayıtlara geçti.

TUTAR 230 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verilerine göre ise takibe düşen kredi ve kiredi kartı alacak tutarı ocak ayında 116 milyar 457 milyon TL’den 28 Kasım haftasında 227 milyar 991 milyon TL’ye yükseldi.

Takibe düşen kredi borcu 59 milyar 756 milyon TL’den 110 milyar 377 milyon TL’ye kredi kartı borcu ise 56 milyar TL 701 milyon TL’den 117 milyar 613 milyon TL’ye çıktı.