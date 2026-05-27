Borç çiftçinin, kâr Ziraat’ın

Üretmek için borçlanan, borcunu çevirebilmek için yeniden kredi çeken çiftçi, giderek derinleşen bir borç sarmalının içine sürükleniyor.

Ekimden hasada kadar geçen süreçte banka kredileriyle ayakta kalmaya çalışan üreticinin borçları katlanırken Ziraat Bankası faiz gelirleri ve kârını büyütmeye devam ediyor.

Ülkenin en büyük kamu bankalarından olan ve sübvansiyonlu kredilerle üreticinin ‘destek’ kapısı olan Ziraat Bankası’nın yılın ilk çeyreğinde net kâr 43,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki 32,7 milyar TL’lik kâra göre yüzde 33 artış görüldü.

Bankanın faiz gelirlerindeki sıçrama ise çok daha çarpıcı oldu. Net faiz geliri bir yılda 55,9 milyar TL’den 102,7 milyar TL’ye çıkarak yüzde 83,7 arttı. Net ücret ve komisyon gelirleri de yıllık bazda artış gösterdi.

Banka, yılın ilk çeyreğinde 27,7 milyar TL net ücret ve komisyon geliri elde etti. Söz konusu gelir kalemi geçen yıl aynı dönemde 18,6 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Yılın ilk çeyreğinde çiftçi destek kredilerinin izlendiği ihtisas kredileri geçen yılın aynı dönemine göre 771,7 milyar liradan 1 trilyon 32 milyar liraya ulaştı. Böylece ihtisas kredilerindeki artış yüzde 33,7 olarak gerçekleşti.

Kredi hacmindeki büyümeye paralel olarak sorunlu kredilerdeki artış daha sert oldu.

Bankanın yakın izlemeye aldığı çiftçi destek kredileri 2025’in ilk çeyreğine göre 28,1 milyar TL’den 55,8 milyar TL’ye çıktı. Yakın izlemedeki kredilerdeki artış oranı yüzde 98,6’ya ulaştı.

Yeniden yapılandırılan çiftçi kredilerindeki tablo ise daha da ağırlaştı. Yeniden yapılandırılan kredi tutarı 2 milyar 131 milyon TL’den 9 milyar 459 milyon TL’ye yükseldi.

Böylece yapılandırılan çiftçi borçları bir yılda yüzde 344 arttı.

FAİZ GELİRİ KATLANDI

Çiftçinin borçluluğu artarken bankanın kredilerden sağladığı faiz geliri de devasa boyutta büyüdü. 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla bankanın net faiz geliri, 102,7 milyar TL olarak kaydedildi. Bu kalem, 2025 yılının aynı döneminde 55,9 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Faiz gelirinin önemli bölümü ise ihtisas bankacılığından sağlandı. Bankanın ihtisas bankacılığından sağladığı faiz geliri, net faiz gelirinin neredeyse tamamını oluşturdu. 94 milyar 47 milyon liralık faiz geliri ihtisas bankacılığından sağlandı. Bu tutar 2025 yılın aynı döneminde 69 milyar 341 milyon liraydı. Bu kalemdeki artış yüzde 35,6 oldu.