Borç da ödenemiyor faiz de

Alım gücü giderek düşerken kredi ve kredi kartlarına mecbur bırakılan dar gelirli yurttaşların borcu katlanıyor. Kredi kartı faizlerinin yükselmesi sonucu ücretli kesimin sınırlı kazancı bankalara yapılan borçlara gidiyor.

EKONOMİ SERVİSİ

AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizin faturasını, ücretli kesim ödemek zorunda bırakıldı.

Açlık ve yoksulluk sınırı altındaki ücretler yurttaşı borçlanmaya itti.

KAZANÇ FAİZE GİDİYOR

Kredi kartı kullanımında yıl başından beri yaşanan belirgin artışı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer anlattı. Gürer, “Ocak-Haziran arası dönemde yani sadece 6 ayda 5 milyon yeni kredi kartı kullanıma girdi” dedi, “Daha da çarpıcı olan, ocakta kredi kartları üzerinden yapılan toplam harcama tutarı 901 milyar 63 milyon TL iken haziran ayında 1 trilyon 74 milyar 424 milyon TL'ye çıkması. Bu hızlı artış, vatandaşlarımızın giderek daha fazla borçlanarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GIDA BİLE KARTLA

Borçların artması ile borç faizlerinin de yurttaşın üzerinde bir yük yarattığını söyleyen Gürer, “Ocakta 114 milyar 642 milyon TL olan borç faizi, mayısta 307 milyar 540 milyon TL'ye yükseldi” diyerek yüksek faiz ve alım gücünün düşmesi nedeniyle borçların katlanarak arttığına dikkat çekti.

Kredi kartı harcamalarının yüzde 29,3'ünün market, yemek ve çeşitli gıda alışverişlerinde kullanıldığının altını çizen CHP’li Gürer, “Ekonomik kriz, en temel ihtiyaçlar için bile kredi kartlarına yüklenilmesini zorunlu kılıyor" şeklinde konuştu.

‘EKSİ’DEN HARCAMA

Kredili mevduat hesabı borçlarındaki artışa değinen Gürer, "Ocakta kredili mevduat hesabı borcu olan kişi sayısı 27 milyon 747 bin iken, mayısta bu sayı 29 milyon 230 bine yükseldi. Bu, borçları kapatmak için halk arasında bilinen ifadesiyle ‘eksi hesap’tan para çekmek zorunda kaldığını gösteriyor" dedi. Bankalara borçlanmaya sebep olan en önemli etken ise yurttaşın alım gücündeki erozyon.

Gürer de “Asgari ücrete zam yapılmaması ve emekliye verilen sembolik artış, bu durumun başlıca sebeplerindendir. Özellikle emeklilere verilen 2 bin 500 TL'lik artış, artan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalırken, vatandaşlar geçimlerini sağlamak için kredi kartlarına yönelmek zorunda kalıyor” diyerek ücretlerin yetersizliğine dikkat çekti. Gürer ayrıca, çözüm olarak en kısa sürede asgari ücretin 25 bin TL’ye yükseltilmesi ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti.