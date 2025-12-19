Borç dağ oldu

Ekonomi Servisi

Alım gücü eriyen yurttaş için borç krizi her hafta daha da derinleşiyor. Bireysel kredi ve kredi kartları olmadan bir sonraki ayı görmek hayal olurken ödeme güçlüğü de günden güne büyüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün kullandırdığı toplam krediler, 12 Aralık haftasında yaklaşık 268 milyar 808 milyon lira artarak 22 trilyon 188 milyar 974 milyon liradan, 22 trilyon 457 milyar 783 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 41 milyar 578 milyon lira artarak 2 trilyon 830 milyar 90 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 666 milyar 615 milyon lirası konut, 50 milyar 363 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 113 milyar 112 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Yurttaşın kredi kartı borçları da yüzde 0,9 artarak 2 trilyon 673 milyar 619 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı borçlarının 976 milyar 11 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 697 milyar 608 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 50 milyar 316 milyon lira artarak 3 trilyon 371 milyar 292 milyon lira oldu. Ödenemediği için takibe uğrayan borçlar 12 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 830 milyon lira artışla 569 milyar 6 milyon liraya çıktı. Bu borçların 421 milyar 196 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

KREDİ KARTLARI PATLADI

İstatistiklere göre de yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,2 artarak 5 trilyon 497 milyar 578 milyon 826 bin lira oldu. Bu tutarın en büyük kısmını, 2 trilyon 673 milyar 115 milyon 748 bin lira ile bireysel kredi kartı borçları oluşturdu.

Kredi kartlarını ihtiyaç kredileri takip etti. Bu haftada ihtiyaç kredisi borcu 2 trilyon 108 milyar 227 milyon 804 bin lira oldu. Tüketici kredilerinin 665 milyar 955 milyon 502 bin lirası konut, 50 milyar 279 milyon 772 bin lirası taşıt kredilerinden oluştu.