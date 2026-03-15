Borç gırtlakta, milyonlar takipte

Ücretlerin enflasyon karşısında eridiği, geçim şartlarının zorlaştığı dönemde yurttaş ihtiyaç kredilerine ve kredi kartlarına yüklendi.

Krediye erişimin yüksek faiz nedeniyle daha maliyetli hale gelmesiyle bireysel borç krizi büyüdü. Kredi faizleri geçen yıla göre kısmen gerilese de milyonlarca yurttaş ödeyemediği borçlar nedeniyle bankaların ve finans şirketlerinin takibine düştü.

Ortaya çıkan tabloda milyonlar yetersiz gelir ve ağır borç yükü altında yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre Ocak 2026 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen ve borcu hâlâ devam eden kişi sayısı 4 milyon 256 bin 494’e ulaştı.

Bu sayı, bireysel kredi borcu, kredi kartı borcu ya da her iki nedenle takibe alınmış kişilerin toplam tekil sayısını ifade ediyor.

Bugünün BirGün'ü

Risk Merkezi’nin verilerine göre Ocak 2025’te 1 milyon 674 bin 471 kişi bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takipteyken bu yıl yaklaşık 97 bin kişi artarak 1 milyon 711 bin 909 kişiye ulaştı. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takipteki tekil kişi sayısı da 1 milyon 622 bin 147’den 1 milyon 813 bin 511’e yükseldi. Böylece kredi kartı borcu yüzünden takibe düşenlerin sayısı bir yılda 191 bin kişi arttı.

TAKİBE DÜŞENLER ARTTI

Yasal takibe düşenlerin önemli bir bölümünü, borçları bankalar tarafından varlık yönetim şirketlerine devredilen yurttaşlar oluşturuyor. Ocak itibarıyla, varlık yönetim şirketlerinde yasal takipte açık hesabı bulunan ve tahsilat süreci devam eden kişi sayısı 2 milyon 227 bin 368 oldu. Borcun devrinin ardından alacağın sahibi haline gelen bu şirketler, tahsilat için borçlularla iletişime geçiyor, anlaşma, yapılandırma ve icra takibi gibi yöntemleri devreye sokuyor. 2025 yılının Ocak ayında varlık yönetim şirketlerinin elindeki borçlu sayısı 2 milyon 71 bindi. Buna göre yalnızca son bir yılda 156 bin kişinin daha borcu varlık yönetim şirketlerine devredildi.

BATIK BORÇLAR KATLANDI

Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise 6 Mart haftası itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,6 oranında artarak 271 milyar 960 milyon liraya çıktı.

Varlık yönetim şirketlerinin kontrolündeki borçların tümümün de bankalar tarafından satılan batık krediler olduğu dikkate alındığında sistemdeki batık bireysel kredi ve kredi kartı borçları 380 milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor.