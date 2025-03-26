Borç içindeki Fon’a Körfez’den kredi

EKONOMİ SERVİSİ

2025 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye Varlık Fonu (TVF), Hazine garantisi olmadan 1,1 milyar avro tutarında bir sendikasyon kredisi sağlandığını duyurdu.

Kredi, 12 farklı ülkeden 20 bankanın katılımıyla, iki yıl vadeli olarak alındı. Doğrudan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olan ve denetlenemeyen Varlık Fonu'nu, krediyi Hazine garantisi ve şeffaflık olmadan aldı. Kredinin, hangi harcamalarda kaynak olarak kullanılacağı ise açıklanmadı.

Bir önceki yıl alınan sendikasyon kredisine göre katılan banka sayısı artarak 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20'ye yükseldi. Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi. Fon'un alacağı 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla temin edilen toplam 837 milyon avro ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.

VARLIK BATAKTA

TVF, Sayıştay denetiminden muaf yapısıyla uzun süredir hesap verebilirlik açısından eleştirilirken bünyesinde bulundurduğu THY, BOTAŞ, Türk Telekom ve Ziraat Bankası gibi kurumlar da yüksek borçları ile dikkati çekiyor. Fon’un 2023 yılı bağımsız denetim raporuna göre borç yükü 7,88 trilyon TL oldu. Aynı yıl kısa vadeli borçları 6,6 trilyon TL olan Fon'un, uzun vadeli borçları da 1,25 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönem Fon bünyesindeki şirketlerden BOTAŞ'ın borcu 646 milyar TL, Ziraat Bankası'nın borcu 4 trilyon 264 milyar TL, Türk Telekom'un borcu 110,5 milyar TL, Türk Hava Yolları'nın borcu 328 milyar TL, TCDD'nin borcu 63,2 milyar TL, PTT'nin borcu 27,6 milyar TL, Eti Maden'in borcu 3,4 milyar TL olarak hesaplandı. Vakıfbank ve Halkbank'ın borçları ise "ticari sır" gerekçesiyle saklanıyor. Resmî açıklamalarda kredinin tam olarak nerede kullanılacağı belirtilmese de, şirketlerin borçlarının ödenmesinde ya da Körfez ortaklı projeler için hazırlık finansmanı olarak kullanılması ihtimalleri öne çıkıyor.