Borç kıskacı icra dairelerini kilitledi

Ekonomi Servisi

Ekonomik kriz ile nakde erişimdeki zorluklar, yükümlülüklerin yerine getirilmesini güçleştirerek mahkemelerdeki dosya yükünü artırdı. Yüksek faizin de yol açtığı finansman giderleri ve yurttaşın borcu borçla ödeme döngüsüne mecbur bırakılması, icra dairelerinde patlamaya neden oldu. Borçluluk krizi, geri ödemeleri neredeyse imkânsız hale getirdi. Güncel UYAP verilerine göre mahkemelerdeki icra-iflas dosyası sayısı 24,5 milyonu aştı.

Yılbaşından bu yana derdest halde bulunan icra dosyaları 24 milyon 528 bin 839'a ulaştı. Sadece eylülün ilk 2 haftasında dosya sayısındaki artış 82 bine yaklaştı. Adalet Bakanlığı'na bağlı UYAP'ın günlük verilerine göre hafta içleri 10 binleri bulan yeni dosya sayısı, hafta sonlarında dahi yüzleri buldu. Güncel 14 Eylül verilerine göre pazar günü dahi 662 yeni icra ve iflas dosyası dairelere geldi. 12 Eylül Cuma günü gelen dosya sayısı 31 bin 813'tü.

BORÇ HER HAFTA MİLYONLARCA LİRA BÜYÜYOR

Her gün giderek artan icra-iflas dosyalarının dairelerden çıkışı da uzun sürüyor. Ülke nüfusunun neredeyse 4'te birine denk gelecek sayıda dosya dairelerde kapanmayı bekliyor. 2025'in ilk gününden bu yana dairelere 7 milyon yeni dosya gelirken 2024'ün 14 Eylül'ünde icra dairelerindeki derdest dosya sayısı 22 milyon 754 bin 547'ydi. İcra dairelerindeki dosya sayısı bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon 775 bin arttı. Bir yılda derdest dosyalar yaklaşık yüzde 7,8 yükseliş kaydetti.

Yurttaşın en büyük resmi borçlanma yolu olan banka kredileri ile kredi kartları da adeta patladı. Alım gücünün düşmesiyle daha da büyüyen kredi bakiyeleri, Eylül ayının ilk haftasında da tırmanışa geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) güncel verilerine göre tüketici kredileri, 2 trilyon 517 milyar liraya ulaştı. Krediler, sadece bir haftada 11 milyar 360 milyon lira artarken bakiyenin önemli kısmını ihtiyaç kredileri oluşturdu. 2,5 trilyon liranın 1 trilyon 852 milyar 610 milyon lirası ihtiyaç, 612 milyar 380 milyon lirası konut, 52 milyar 446 milyon lirası taşıt kredilerinden oluştu.

Bireysel kredi kartı borçları da 2 trilyon 457 milyar 242 milyon liraya dayandı. Ticari krediler de bir haftada 30 milyar 764 milyon lira artarak 3 trilyon 61 milyar 935 milyon liraya ulaştı.