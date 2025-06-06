Borç kuyusunun dibi görünmüyor

Ekonomi Servisi

Borç krizi kendi döngüsünde katlanmaya devam ediyor. Kredi ve kredi kartı borçları ile takipteki alacaklar geçen yılın aynı dönemine göre devasa arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı 30 Mayıs ile biten haftayı kapsayan verilerde krizin boyutları bir kez daha açığa çıktı.

Yıllık artış her borç kaleminde kendini gösterdi. BDDK verilerine göre uzun süredir yurttaşın geçim aracı olarak kullanmaya mecbur bırakıldığı ihtiyaç kredileri geçtiğimiz yıla göre neredeyse yarı yarıya arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 147 milyar 664 milyon lira ile tüketici kredileri içindeki en büyük paya sahip olan ihtiyaç kredileri, bu yılın 30 Mayıs haftasında 1 trilyon 675 milyar 521 milyon liraya ulaştı. Yaklaşık 528 milyar lira artan kredilerde yüzde 46 oranında artış kaydedildi.

Bireysel kredi kartlarında da benzer durum hesaplandı. Yurttaşların bireysel kredi kartı borçları, geçtiğimiz yılın aynı döneminde göre yüzde 50 artarak 1 trilyon 454 milyar 692 milyon liradan 2 trilyon 180 milyar 624 milyon liraya yükseldi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde tüketici kredileri ve kredi kartlarının toplamı 3 trilyon 141 milyar liraydı. 2024 yılının 31 Mayıs haftasında toplam tüketici kredileri 1 trilyon 686 milyar 659 milyon lira idi. Bu tutar geçtiğimiz hafta 2 trilyon 312 milyar 738 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,12 ve 626 milyar lira artış kaydetti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 2,7 KAT ARTTI

BDDK verileri, borç batağına giderek daha fazla batan yurttaşların kredi geri ödemelerinde ciddi bir bozulma yaşandığını ortaya koydu. Yurttaşların ödeyemediği ve bunun sonucunda takibe düşen alacaklarda bir yılda yüksek artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı haftasında 211 milyar 43 milyon lira olan toplam takipteki alacaklar, 1 yılda yüzde 93 artış kaydetti. Bu yıl 30 Mayıs haftasında takipteki alacaklar 407 milyar 376 milyon lira olarak hesaplandı. Takipteki bireysel kredi ve kredi kartı alacakları da bir yılda yüzde 167 artarak devasa arttı. Geçtiğimiz yıl 64 milyar 506 milyon lira olan alacaklar, bu yıl tam 107 milyar 590 milyon lira artarak 64,506 milyar liraya çıktı.

TİCARİ KREDİLER YÜZDE 63 YÜKSELDİ

Ticari krediler de durum benzer seyretti. Geçtiğimiz yıl 1 trilyon 661 milyar 921 milyon TL olan ticari krediler bu yıl 2 trilyon 711 milyar 978 milyon TL olarak gerçekleşti. Ticari kredilerdeki artış oranı bir yılda yüzde 63,2 oldu.