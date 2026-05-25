Borç tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü: 2 kişi yaralandı

Aksaray’da borç-alacak yüzenden çıkan kavgada Mustafa G. (39) bacağından bıçaklandı, kardeşi Mehmet G. (28) ise darbedildi.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi.

Mustafa ve Mehmet G. kardeşler, borç-alacak yüzünden Mehmet D. (28) ve Mustafa G. ile tartıştı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mehmet D. bıçakla iki kardeşten Mustafa G.’yi bacağından bıçakladı, Mehmet G.'yi ise darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan Mehmet D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.