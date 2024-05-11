Borç taştı, çayın demi kaçtı

Mustafa BİLDİRCİN

Günde 250 milyon bardak çay tüketilen Türkiye’de tekel konumunda olan ÇAYKUR’daki kötü yönetim 2023 yılına yönelik raporlara yansıdı. Kurumun geçmiş yıllardan devreden zararı 50 milyar TL’ye yaklaşırken büyük bölümü AKP’lilerden oluşan yöneticiler için kesenin ağzı açıldı. Kurumun kredilerden kaynaklı banka borçları da rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye’nin çay tüketiminde dünyada birinci olmasına karşın liyakatsiz görevlendirmeler ve kötü yönetim nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün mali yapısı altüst oldu. Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra hemen her yıl yüz milyonlarca liralık zarar açıklayan kurumu, 2023 yılındaki 69 milyon 265 bin 331 TL’lik dönem karı da kurtaramadı.

ÇAYKUR’un 2024 yılına devreden geçmiş yıl zararı, enflasyon düzenlemesinin ardından rekor düzeye çıktı. 2022 yılında 2 milyar 838 milyon 92 bin TL, 2023 yılında ise 2 milyar 777 milyon 820 bin TL olan ÇAYKUR’un geçmiş yıl zararları, enflasyonun düzenlenmesinin ardından 46 milyar 129 milyon 994 bin TL’ye fırladı. Yönetim kurulundaki isimler itibarıyla, “AKP’nin arka çiftliği” eleştirilerinin yöneltildiği ÇAYKUR’un banka borçları da dikkati çekti. 2023 yılında 5 milyar 822 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşen kurumun banka borcu, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 2 milyar TL

• 2019: 3,5 milyar TL

• 2020: 4,2 milyar TL

• 2021: 5,2 milyar TL

• 2022: 4,8 milyar TL

• 2023: 5,8 milyar TL

ÇAYKUR’un yönetim kurulu üyelerine sağlanan maddi menfaatlerin toplamı da mali raporlarla paylaşıldı. Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarından oluşan altı kişilik üst yönetici kadrosuna 2023 yılında toplam 938 bin 845 TL ödendiği bildirildi.

YÖNETİM AKP’LİLERDE

ÇAYKUR’un genel müdürlüğünü eski AKP Rize İl Başkanı ve AKP Rize Milletvekili Aday Adayı İshak Alim’in kardeşi Ziya Alim yapıyor. Yönetim Kurulu üyelerinden Ekrem Yüce, AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görevini sürdürüyor. Eski AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar ve AKP Rize İl Başkanı Zeki Karaoğlu da ÇAYKUR’un yönetiminde görev alıyor.