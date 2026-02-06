Borç yapılandırması başladı: Başvuru için son gün ne zaman?

Ülkede şu anda 2 milyonu aşkın kişi kredi ve kredi kartı borcu sebebiyle yasal takipte. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 48 aya kadar yapılandırma hakkı getirdi. Başvuracakların 3 ayı var.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarında yaşanan artışın ardından tüketicilere yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre, borçlu vatandaşlara 48 aya kadar vadeyle yapılandırma imkânı tanınırken, başvuru için 3 aylık süre verildi. Söz konusu yapılandırma süreci nisan ayı sonunda sona erecek.

BORÇ BİRLEŞTİRME SEÇENEĞİ

Uygulama kapsamında dikkat çeken en önemli detaylardan biri, birden fazla bankaya kredi borcu bulunan tüketicilere sunulan borç birleştirme seçeneği oldu. Buna göre, borçlular mevcut yükümlülüklerini tek bir bankada toplayarak ödeme planlarını daha yönetilebilir hale getirebiliyor.

Ayrıca, daha düşük faiz oranı sunan bankalardan kredi kullanarak mevcut borçların kapatılması da yapılandırma sürecinde öne çıkan alternatifler arasında yer alıyor.

FAİZ ORANI BELLİ OLDU

BDDK kararına göre, borç yapılandırmalarında uygulanacak aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu oran, mevcut piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında birçok tüketici için daha öngörülebilir ve kontrollü bir geri ödeme planı sunuyor.

Uzmanlar, yapılandırma süresinin bitimine yaklaşılması nedeniyle borcu olan vatandaşların nisan ayı sona ermeden bankalarıyla iletişime geçmelerinin önemine dikkat çekiyor.

Yapılandırma herkesi kapsamıyor. Kredi kartı dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması şartı var. Ayrıca bu borcun, BDDK karar tarihi dikkate alınarak ocak ayı sonuna kadar oluşmuş olması gerekiyor. 1 Şubat sonrasında oluşan borçlar düzenleme kapsamına girmiyor.

Dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları yapılandırma kapsamında tanımlandı. Karara göre, yapılandırma sürecinde oluşacak aylık taksit tutarları ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Düzenlemeden, kredi kartı asgarisini ödeyen ya da hiç ödeme yapamayan kişiler yararlanabilecek.

İhtiyaç kredilerinde ise 30 günden fazla gecikmeye düşen borçlar için yapılandırma imkânı tanınacak ve bu değerlendirmede karar tarihi esas alınacak. Buna karşılık, 30 günü aşmayan gecikmeler yapılandırma kapsamına girmeyecek.

DAHA UZUN VADEDE DAHA DÜŞÜK FAİZ

Borç yapılandırmada başvurulan yöntemlerden biri de borç transferi yoluyla yapılandırma oluyor. Bu uygulamada, bir bankadaki kredi kartı borcu başka bir bankaya devrediliyor ve yeni bankada çoğunlukla daha düşük faiz ve daha uzun vadeyle yeni bir ödeme planı oluşturuluyor.

Söz konusu yöntem, borçların daha uygun maliyetle ödenmesini ve farklı bankalardaki yükümlülüklerin tek çatı altında toplanmasını sağlıyor.

Bu şekilde birden fazla bankaya ayrı ayrı yapılandırma başvurusu yapılması gerekmiyor.