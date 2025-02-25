Borç yükü ağırlaştı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) "İstanbul Barometresi Ocak 2025 Raporu" yayımlandı. Veriler, yurdun her yanında olduğu gibi İstanbul’da her geçen gün katlanan ekonomik zorluğu gün yüzüne serdi. Verilerde İstanbullular’ın yüzde 55’i kredi kartı borcunu ödeyemediği ortaya çıktı.

Ocak ayının ev içi gündemi ekonomik sorunlar ve Bolu’da Kartalkaya’da bulunan otelde gerçekleşen yangın faciası oldu. Katılımcıların Ocak ayında ülke gündemini yüzde 59,2 ile Bolu’da yaşanan yangın faciası, İstanbul gündemini ise yüzde 43,7 ile İmamoğlu’na açılan soruşturmalar yüzde ve yüzde 39,1 ile sahte içki kaynaklı ölümler oluşturdu.

BORÇLAR ÖDENEMİYOR

Katılımcıların yarısı yani yüzde 49,7’si zor geçinebildiğini belirtirken, yüzde 31,5’i Ocak’ta borçlanmak durumunda kaldığını iletti. Yatırım yapabilenlerin ise ilk tercihi yüzde 59,7 ile altın oldu. Çalışmada İstanbulluların yüzde 55,9’unun kredi kartı borcunu tam olarak ödeyemediği ortaya çıktı. Türkiye ekonomisinde iyileşme bekleyenlerin oranıysa yüzde 17,5. Katılımcıların yüzde 31,5’i kurumdan veya bir tanıdığından borç aldığını belirtti. Borç aldığını belirten katılımcıların yüzde 50,2’si bankadan ihtiyaç kredisinden, yüzde 27,3’ü bankaların esnek hesap hizmetinden, yüzde 16,5’i ise yakın arkadaşından borç aldığını söyledi. Katılımcıların yüzde 32,5’i kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini kaydetti.

Ocak ayında en sık kullanılan alışveriş alanları indirim marketler ve semt pazarları oldu. İstanbulluların stres seviyesi 7,2 mutluluk seviyesi 4,9, ortalama stres seviyesi ise 7,2 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 15’i psikolojik sağlığını kötü olarak nitelendirdi.