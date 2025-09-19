Borç yükü taşınamaz hale geldi

Ekonomi Servisi

Alım gücü her geçen gün eriyen yurttaş, her seferinde daha fazla borca batıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerine göre 12 Eylül ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam mevduatı önceki haftaya göre 392 milyar 225 milyon 561 bin lira artarak 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin liraya çıktı.

Yurttaş bu haftada da borç sarmalından çıkamadı. Aynı hafta tüketici kredileri önceki haftaya göre yüzde 1,6 artarak 5 trilyon 49 milyar 826 milyon 564 bin lira oldu.

TİCARİ KREDİLER 7,5 MİLYAR TL ARTTI

Krediye erişimde güçlük yaşayanlar kredi kartına yüklendi. Bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 506 milyar 393 milyon 428 bin liraya fırladı. Tüketici kredilerinde ilk sırada 1 trilyon 876 milyar 71 milyon 322 bin lira ile ihtiyaç kredileri geldi. Bireysel borçların 615 milyar 399 milyon 227 bin lirası konut, 51 milyar 962 milyon 587 bin lirası taşıt kredilerinden oluştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre de bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 trilyon 788 milyar 272 milyon liraya ulaştı. BDDK'ye göre tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 30 milyar 839 milyon lira artarak 2 trilyon 548 milyar 274 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 616 milyar 51 milyon lirası konut, 52 milyar 29 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 880 milyar 194 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Borçlarla beraber bankaların takibe aldığı alacak miktarı da yükseldi. Takipteki alacaklar, 12 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 409 milyon lira artışla 481 milyar 12 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 355 milyar 258 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

∗∗∗

9 AYDA 500 TRAKTÖR İCRALIK OLDU

Ticari krediler de bir haftada 7,5 milyar arttı. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 trilyon 69 milyar 441 milyon lira oldu. Bunların içinden çiftçi kredilerine dikkati çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi ile üretim yapan çiftçilerin ürün alamayınca borcunu ödeyemediğini ve icralık duruma geldiğini belirtti. Gürer, “Geçen yıl çok zor geçmişti. 2025 yılında umut vardı ama umut gerçekleşmedi. Hayvancılık yapan da, çiftçilik yapan da beklediği geliri sağlayamadı. Bu nedenle ödeme güçlüğü içindeler. Tarım sektöründeki ekonomik darboğaz rakamlara da yansıdı. Çiftçilerin bankalara olan borcu 1 trilyon 81 milyar liraya yükseldi. Artan borç yükü nedeniyle son olarak 52 traktör ve 5 bin 325 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı, icradan yıl başından beri 500'ye yakın traktör icraya düştü. 10 bine yakın arazi icralık oldu” dedi.