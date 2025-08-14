Borca karşılık 7 okul arazisi

AKP’li Ahmet Cin’in yönettiği Pendik Belediyesi, Temmuz ayı Meclis toplantısında vergi borçlarına karşılık ilçede okul alanı için ayrılan 7 ayrı parseldeki arazileri Hazineye verme kararı aldı. Ayrıca belediyenin iştiraklerinden olan Pentaş A.Ş. ve Penyapsan’a da borçlanma yetkisi vermesi tepkileri büyüttü. CHP Pendik Belediye Meclis Üyesi Özge Beğenmiş Olca, ‘‘Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin her fırsatta borçsuz olmakla övünüyor ama durum öyle değil. Belediyeyi yönetemedikleri ortada’’ dedi.

Pendik Belediye Meclisi’nin geçen ayki toplantısında, belediye ve onun şirketi olan Pentaş A.Ş. ve Penyapsan A.Ş için karar alması ve vergi borçlarıyla ilgili teklifleri görüşüldü. Teklifte, borçlara karşılık Kurtköy mahallesinde bulunan ve okul arazisi için ayrılan 7 ayrı parselin Hazineye devredilmesi hakkında karar alındı. Aynı toplantıda belediyenin iştiraklerinden olan Pentaş A.Ş. ve Penyapsan A.Ş.’nin ihtiyaç duyulduğu zaman borçlanma yapabilmesi için yetki verilmesi talep edildi.

YÖNETEMİYORLAR

Karara karşı ret oyu kullanan CHP’li üyeler, duruma tepki gösterdi. ‘‘Belediyeyi yönetemedikleri ortada’’ diyen Pendik Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Özge Beğenmiş Olca, özetle şunları söyledi:

‘‘Pentaş, gıda, otopark, kültürel faaliyetler gibi alanlarda hizmet sunmak üzere; Penyapsan da yapı ve inşaat üzerine kurulmuş iki şirket. Bu şirketlerin aslında belli bütçeleri var fakat ‘ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere’ diyerek aslında ek bütçe yaratılıyor. Belediyeden borçlanma için kaynak alıyorlar. Fakat kaynak alırken ne zaman geri ödeyecekler, ek kaynağı alırken nereye yatırım yapacaklar, hangi hizmette yapacaklar bunu da belirtmiyorlar. Ucu açık. Muğlak bir ifade var. Bu da mali disiplini ortadan kaldırıyor. Hangi yatırım veya hangi hizmet için, hangi koşullarda, hangi geri ödeme planıyla borçlandığı net bilinmiyor. Bu sebepten de borçlanma yetkisinin bu kadar kolay ve ucu açık şekilde verilmesine karşı çıktık ve ret oyu verdik. 7 okul arazisinin devredilmesi de kamunun elindeki stratejik taşınmazların elden çıkarılması anlamına geliyor. Üstelik devredilen parsellerin önemli bir kısmı da imar planında ilköğretim ve ortaöğretim tesisi olarak görünüyor. Yani bu alanlar çocuklar için okul yapılmak amacıyla planlanmışken belediyenin borç yükünü kapatmak için elden çıkarılıyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’le her seferinde “Borçsuz belediyeyiz’ diye övünüyor. Ama borçlarını satarak, devrederek halktan tahsis ediyor. Bir de borçlanma yetkisi istiyorsunuz. Belediyeye ait eğitim alanlarını vergi borcuna karşılık hazineye devrediyorsunuz. Sonrasında diyorsunuz ki: "Ben borçsuz belediyeyim.’ Burada da bir çelişki var. Yönetemiyorlar.’’