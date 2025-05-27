Borca karşılık ASM arazisi

AKP’li belediye başkanı İsmet Yıldırım yönetimindeki Ümraniye Belediyesi’nin geçen aylarda belediye meclisinde, vergi borçlarına karşılık Aile Sağlığı Merkezi arazisi ile karakol binasını Hazine’ye vermek için karar aldığı ortaya çıktı. Kamusal hizmeti için ayrılmış olan arazinin satılıp nakde dönüştürülmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, bu karar ‘‘Gelirlerini derneklere akıtan Ümraniye Belediyesi mali dengeyi kurmakta zorlanmıyor’’ yorumlarına neden oldu.

Ümraniye Belediye Meclisi’nin geçen aylardaki toplantısında, belediye ve onun şirketi olan Ümraniye Belediyesi Personel AŞ’nin vergi borçlarıyla ilgili teklifi görüşüldü. Teklifte, vergi borçlarına karşılık Site Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan iki parselin vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesi hakkında Meclis kararı alındı.

Devredilmek istenen 189 ada 23 parsel No’lu arazi üzerinde Çakmak Polis Karakolu bulunurken, Namık Kemal Mahallesi 466 ada 15 parsel sayılı ikinci arazi ise imar planlarında “Aile Sağlığı Merkezi” olarak ayrılmış durumda. 25 yıllığına bedelsiz olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü) tahsis edilen ve 2.877,01 metrekare yüzölçümüne sahip karakol ile mülkiyeti belediyeye ait Namık Kemal (Esenevler) Mahallesi’ndeki 641,69 metrekare yüzölçümlü Aile Sağlığı Merkezi için karar alınması tartışma yarattı.

ÖRNEK BELEDİYECİLİK!

Ümraniye Kent Komisyonu’ndan Bulut Can Okuducu, İsmet Yıldırım’ın 2019 yılında borçsuz devraldığı Ümraniye Belediyesi’nin kendi dönemindeki borçları için çıkış yolu aradığını söyledi. Okuducu, şunları söyledi: ‘‘Gelirlerini derneklere akıtan Ümraniye Belediyesi mali dengeyi kurmakta zorlanmıyor. CHP’li belediyeler SGK borçları ile köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken AKP’li Ümraniye Belediyesi bir sağlık ocağı arazisini ve hali hazırda Ümraniye Emniyet Müdürlüğünün karakol olan kullandığı taşınmazı vergi borcuna karşılık hazineye devretmeye hazırlanıyor. Daha önce cami arsası karşılığında SGK borcunu sildiren birçok AKP’li belediye duymuştuk. Ümraniye Belediyesi ise çıtayı yükseltmekte her zaman öncü olmuştur. Site Mahallesinde bulunan Çakmak Karakolu ve Esenevler Mahallesinde bulunan aile sağlığı merkezi alanını Ümraniye belediyesi Personel A.Ş ye ait borca istinaden hazineye devri için meclisten yetki aldı. Ümraniye Belediyesi bize AKP’nin ülkeyi nasıl yönettiğini göstermesi açısından örnek bir belediyecilik sergilemeye devam ediyor.’’