Borca karşılık okul bahçesi

AKP’li belediye başkanı İsmet Yıldırım yönetimindeki Ümraniye Belediyesi, vergi ve SGK borçlarına karşılık ilçedeki 4 Aile Sağlığı Merkezi (ASM), 1 cami ve 1 okulun 2 parsellik bahçesini Hazine’ye verme kararı aldı. Karar tepki çekti.

Ümraniye Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında, belediye ve onun şirketi olan Ümraniye Belediyesi Personel AŞ’nin vergi ve SGK borçlarıyla ilgili teklifi görüşüldü. Teklifte, borçlara karşılık Necip Fazıl Mahallesi’ndeki Süleymaniye Camisi, İstiklal Mahallesi’ndeki Açelya 24 No’lu ASM, Tatlısu Mahallesi’ndeki Ümraniye 18 No’lu ASM, Altınşehir Mahallesi’ndeki Ümraniye 23 No’lu ASM, Esenşehir Mahallesi’ndeki Ümraniye 30 No’lu ASM binaları ile Altınşehir mahallesindeki 809 ve 812 parseldeki Hasan Özaydın ilkokulu bahçelerinin borçlara karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesi kararı gündeme geldi. Tartışma yaratan karar oy çokluğu ile geçti.

Ümraniye Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü İbrahim Can Kıran, belediyenin hem kendi hem de belediyenin personel iştirak şirketinin vergi ve SGK borcu için böyle bir karar aldığını belirterek ‘‘Vergi borcunun bedeli camiyle, okul bahçesiyle, sağlık ocağıyla ödenemez’’ dedi. Kıran, şöyle devam etti: ‘‘Belediyelerin görevi, halktan aldığı yetkiyi halk için, kamusal fayda doğrultusunda kullanmaktır. Ancak görüyoruz ki Ümraniye Belediyesi, plansız ve öngörüsüz bütçe yönetiminin faturasını halkın ortak kullanım alanlarını devrederek ödetmeye çalışmaktadır. Üstelik devredilen taşınmazlar sıradan parseller değil. Kaynakların plansızca tüketilip, günü kurtarma anlayışıyla bu kadar kıymetli kamusal alanların elden çıkarılması ne sosyal belediyecilikle ne de kamu yararı ilkesiyle bağdaşmaktadır.’’