Borçka Belediye Başkanı Orhan: Dere ve nehir kenarlarından uzak durulmalı

Artvin'in Borçka ilçesinde dün akşam başlayan ve bugün de etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Ekiplerimiz gece boyunca tüm mahallelerde görev başındaydı. Şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak vatandaşlarımızdan dere ve nehir kenarlarından uzak durmalarını özellikle rica ediyoruz. Yağışların devam etmesi bekleniyor ve tedbirli olunması çok önemli" ifadelerini kullandı.

DSİ, AFAD ve Borçka Belediyesi ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

"DERE VE NEHİR KENARLARINDAN UZAK DURUN"

Başkan Orhan, etkili olan sağanak yağışlar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gece geç saatlerde başlayan yağmur, bu saatlere kadar aralıksız devam etti. Ekiplerimiz gece boyunca teyakkuz halinde, tüm mahalleleri gezerek sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yaptı. Büyük çaplı sorunları çözme şansımız olmadı ama çok şükür, şu ana kadar herhangi bir zarar ya da ziyan yaşanmadı."

Yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerle ilgili bilgi veren Orhan, "Kaynarca, Balcı, Muratlı, Camili bölgelerinde yağış daha yoğun oldu. Şu anda DSİ, AFAD ve belediye ekipleri koordineli şekilde tüm noktalara ulaşmaya çalışıyor" dedi. Kapanan yollar hakkında da bilgi veren Orhan, "Muratlı, Camili yolu şu an kapalı durumda. DSİ Bölge Müdürlüğü gerekli çalışmaları başlattı" ifadelerini kullandı.

Uyarıda bulunan Orhan, "Tek isteğimiz, vatandaşlarımızın dere ve nehir kenarlarından uzak durmaları. Çünkü bildiğim kadarıyla yağış devam edecek. Herkesin gerekli önlemleri alması konusunda dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz" dedi.