Borçka Belediye Başkanı Orhan, Tiyatro Festivali'nde oyunların okullarda sahnelenmesine kaymakamlığın izin vermediğini açıkladı

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Tiyatro Festivali'ndeki oyunların okullarda sahnelenmesine izin vermediğini açıkladı. Orhan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Borçka'da festival geleneksel hale geldi ve bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Birincisinde Avrupa Birliği’nden de destek alarak uluslararası düzeyde, 7 ülkeden tiyatro ekipleri gelerek Borçka'da tiyatro oyunları sergiledi. Tiyatro, sinema salonu olmayan ilçede Tiyatro Festivali’nin yapılması son derece önemliydi. Bu bizim öğretmenlikten gelen bir hayalimizdi ve bunu da gerçekleştirdik. Geçen yıl yine aynı şekilde bütün Borçka'ya, öğrencilerimize ulaşarak 'sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün de yolunda bu etkinlikleri yapamaya devam ediyoruz.

Şimdi bu yıl tekrar üçüncüsünü yaparken hem köy okullarına, şehir merkezindeki okullara biz bu oyunları sergileyecek ve aynı zamanda çevre ilçelere de bu oyunları götürüp oradaki vatandaşlarımıza da bu oyunları izlettirecektik. Bu çalışmalara devam edecektik. Yanlız okullarımızla ile ilgili bir son dakikada şöyle bir sorun çıktı; Sayın kaymakamımız ilçe merkezinde ve köy okullarındaki sergilenecek oyunları uygun bulmadıklarıyla ilgili bize yazı yazdılar. Biz de böyle bir izin alamadığımız için nasıl bir yol izleyelim ya da yöntem geliştiririz derken, belediyenin kendi sosyal tesislerinde çocuklarımıza bu oyunları mutlaka izlettirmemiz gerektiğini, çünkü bu bölgede çocuk oyunları ya da büyüklere tiyatro oyunları sergilenmemekte. Borçka Belediyesi bunu tamamen ücretsiz yapmakta ve Şişli Belediyesi’yle kardeş belediye hukukuyla bunu geliştirmiş ve halka ulaştırmak için çaba sarf etmiştir. Bu açıdan çocuk oyunlarını ve atölyelerimizi okullarda değil Borçka Belediyesi’nin sosyal tesislerinde yapacağız.

Alınan bu karara da yapacağımız bir şey yok. Biz isterdik ki kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Borçka'ya gelen bu oyunların okullarda da sergilenmesi ve çocuklara ulaştırılmasına bize yardımcı olsunlar beklerdik ama maalesef böyle bir şey göremiyoruz. Biz de kendi alanlarımızda bunu yapamaya devam edeceğiz."

"BU ÇİFTE STANDART DEĞİL MİDİR, BU YANLI BİR TUTUM DEĞİL MİDİR?"

Eğitim- Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, kaymakamlığın kararına tepki gösterdi. Gümüş, şunları söyledi:

"Sinema salonu ve tiyatro salonu olmayan Borçka Belediyemiz bu yıl 3. Tiyatro Festivali düzenliyor. Okulların salonlarını kullanmak, okullarda tiyatro atölyeleri kurmak için Borçka Kaymakamlığı’ndan destek istiyor ve yazılı başvuruda bulunuyor. Borçka Kaymakamlığı sanatı ve sanatçıları kriminalize eder bir tutumla Borçka Belediyesi’nin bu talebini reddediyor. Aynı salonları şubat ayında dışarıdan okul idareleri tarafından tedarik edilen imamların çocuklarımıza konferanslar verdiğini, söyleşiler yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu çifte standart değil midir, bu yanlı bir tutum değil midir? Sanattan bu kadar çok korkmamıza gerek yok ve Borçka Kaymakamlığı’nın bu kararından vazgeçmesini istiyor ve şiddetle kınıyoruz."