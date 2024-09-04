Borçka'da rant uğruna cinayet: Reşit Kibar için cenaze töreni düzenlendi

Artvin'in Borçka ilçesinde Orman Alanı Projesi'ne karşı çıkan ve kepçeleri durduran yurttaşlara yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden Reşit Kibar için Hopa'da cenaze töreni düzenlendi.

Artvin'in Hopa ile Borçka ilçeleri arasında bulunan ve Borçka'ya bağlı olan Cankurtaran mevkinde Yapısoy Beton'a ait projeye karşı çıkan yurttaşlara dün( 3 Eylül Salı) silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda Reşit Kibar yaşamını yitirirken 2 yurttaş da yaralandı.

Kibar için bugün Hopa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçedeki cenaze törenine çok sayıda yurttaş katıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün (3 Eylül Salı) Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesine karşı ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açılmış. Olayda Reşit Kibar isimli yurttaş yaşamını yitirmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Silahlı saldırıya ilişkin M. U. ve F. M'nin gözaltına alınmış, daha F.M. serbest bırakılırken, M.U. hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Gelişmelerin ardından Cankurtaran’da ihaleyi alan Yapısoy Beton ihaleden çekildiğini açıklamıştı.