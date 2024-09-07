Borçka halkı, Reşit Kibar için sokakta

Borçka halkı, Artvin’de önce taş ocağı ardından turizm alanı olarak ranta açılmak istenen Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimini engellemek isteyen ve açılan ateş sonucu katledilen Reşit Kibar için sokağa çıktı.

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş da Borçka Meydanı'ndaki eyleme katıldı.

Taş, şunları söyledi:

"Bu güzelim memleketi çürütmek isteyen Karadenizliler var. Bir grup var atalarının topraklarını talan ediyorlar. Bunların başında Tayyip Erdoğan var. Siz para için bu doğaya nasıl kıyarsınız? Artvin'in devrimcileri vardır, bunu unutmayın. onlar gerektiğinde toprağını savunmasını bilir. Tıpkı gecmişte olduğu gibi. Bizim kitabımızda korku yok."

"UZUNEMİNAĞAOĞLU'NUN MEMLEKETİ BURASI"

Artvin’in Şavşat ilçesi Şalcı köyünde 44 yıl önce Jandarma ile çatışmada öldürülen Erkan Uzuneminağaoğlu'nu da anan Taş, "Erkan'ın mezarı var Borçka girişinde. Borçka halkı Erkan Uzuneminağaoğlu'nun memleketi burası" dedi.

"FİKRET MERTTÜRK DERHAL TUTUKLANMALI"

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ise Reşit Kibar'ın öldürüldüğü silahın sahibi Fikret Merttürk'ün de derhal tutuklanması gerektiğini söyledi. Reşit Kibar'ı öldüren Muhammet Ustabaş tutuklanırken silahın sahibi Fikret Merttürk, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"METİN'DEN REŞİT'E HERKES İÇİN ADALET"

Eylemde, Artvin’in Hopa ilçesinde 13 yıl önce çevre mücadelesinde katledilen emekli öğretmen Metin Lokumcu da unutulmadı. Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın dün görülen karar duruşmasında sanıkların tümü beraat etmişti. Konuşmalar sırasında "Metin'den Reşit'e herkes için adalet" sloganları atıldı.

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