Borçka ‘perde’den bakacak

Kültür Sanat Servisi

Artvin’in Borçka ilçesinde düzenlenen Borçka Tiyatro Festivali’nin 3’üncüsü için geri sayım başladı. 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, “Daha fazla oyun, daha fazla sahne, daha fazla seyirci, daha fazla tiyatro” mottosuyla yola çıktı. 3. Borçka tiyatro Festivali, bu yıl da oyunlar, atölyeler, konserler ve söyleşilerle dolu zengin bir programla sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatronun toplumsal önemine değinen Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, “Tiyatro, bir toplumun aynasıdır; duygularımızı, düşüncelerimizi sahneye taşır ve bizi kendimizle yüzleştirir” dedi. Orhan, festivalin bu yıl daha geniş bir alana yayılarak Macahel’den Yusufeli’ne kadar tüm Artvin’de oyunların sahneleneceğini duyurdu. Özellikle çocuklara sanatla tanıştırmanın önemine vurgu yapan Orhan, “Onların hayal gücünü zenginleştirmek bizim için en büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

TİYATRO ÖZGÜRLEŞTİRİR

3. Borçka Tiyatro Festivali Seçici Kurulu’ndan Fırat Aygün, Yasin Yürekli ve Fatih Pazvantoğlu’nun ortak açıklamasında ise “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Borçka Tiyatro Festivali, her yaştan izleyiciye hitap eden zengin bir programla karşınızda olacak. Daha fazla oyun, daha fazla sahne ve daha fazla seyirciyle sanat dolu bir festivalde buluşmak dileğiyle” denildi.

Festivalde yer alacak etkinliklerden birkaçı:

• 13 Ekim Pazar

19.30: Oyun ‘BİZ’/Cafeturc Music & Art/İsmet Acar MYO

• 14 Ekim Pazartesi

09.00: Çocuk Oyunu/Dans Eden Ev/Tiyatro DOF/Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

19.30: Oyun Sevgi Soysal/Yaşamakta Israr Ediyor/BGST/İsmet Acar MYO

• 15 Ekim Salı

13.30: Dinleti Ayşe Ediz/Piyano Dinletisi/Atatürk İlkokulu

19.30: Oyun Caligula Suikasti/Moda Sahnesi/İsmet Acar MYO

• 16 Ekim Çarşamba:

09.00: Çocuk Oyunu/Dans Eden Ev/Tiyatro DOF/Yeniyol İlkokulu