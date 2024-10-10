Borçka ve Şişli Belediyesi işbirliğinde Tiyatro Festivali düzenleniyor

Borçka Belediyesi bu yıl, Şişli Belediyesi’nin de desteğiyle 3’üncü Borçka Tiyatro Festivali’ni gerçekleştiriyor.

3-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, bir tiyatro salonu bile olmayan Borçka’da, 1 hafta boyunca oyunlar sahnelenecek, atölyeler ve söyleşiler yapılacak.

Borçka Tiyatro Festivali’nde yüksekokullar, ilkokullar ve kreşlerin yanı sıra, konferans salonları ve kooperatifler tiyatro sahnesine dönüşecek. İlçe merkezinin dört bir yanına yayılacak etkinliklerle çocuklar, gençler ve yetişkinler tiyatro ile buluşacak.

Festival kapsamında; Tanrıyı Gören Köpek, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sokrates’in Son Gecesi, Biz, Caligula Suikastı, Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor gibi önemli oyunların yanı sıra çocuklar için Hansel ve Gratel gibi müzikal oyunlar sahnelenecek. Öte yandan tiyatro atölyeler, konserler ve söyleşiler de festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.

“SÜREKLİLİK HALİNE GETİRİLİP YAPILMASI ÇOK KIYMETLİ”

Konuyla ilgili konuşan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, tüm Şişlilileri Borçka’daki tiyatro festivaline davet etti. Orhan, “Bugüne kadar tiyatro, sinema salonu olmayan Borçka’da, böyle bir etkinliğin süreklilik haline getirilip yapılması, hem Borçka hem Artvin açısından çok kıymetli. Artvinlileri, Şişli’de yaşayan dostlarımızı ve bizi takip etmek isteyenleri Borçka’ya davet ediyoruz” diye konuştu.

“BU PROJELER ÇOK ÖNEMLİ”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise sosyal demokrat belediyeler olarak işbirliği projelerinin artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Şişli’den 1250 km uzağa, bir sanat köprüsü kurduk. Çağdaş toplum seviyesine, ancak kültür ve sanatla erişebiliriz. Sosyal demokrat belediyelerin, yerelde Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olduğunu, bu sınır tanımayan işbirlikleriyle gösterebiliriz. Tüm Artvinli yurttaşlarımızın bu değerli işe sahip çıkmalarını isterim. Sosyal demokrat belediyeler açısından bu projeler çok önemli. Daha da artırarak devam etmemiz gerekiyor” dedi.