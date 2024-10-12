Borçka’da 1 hafta boyunca her yer tiyatro salon

Oktay EVSEN

Borçka Belediyesi, Şişli Belediyesi’nin de desteğiyle bu yıl 3’üncü Borçka Tiyatro Festivali’ni hayata geçiriyor. Kültür ve sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüyle, 1250 kilometre uzaklıktaki iki belediye arasında sanat köprüsü kuruluyor. 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, tiyatro salonu bile olmayan Borçka’da bir hafta boyunca oyunlar sahnelenecek, atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek.

Festivalde yüksekokullar, ilkokullar ve kreşler tiyatro sahnesine dönüşürken, konferans salonları ve kooperatifler de etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında "Tanrıyı Gören Köpek", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Sokrates’in Son Gecesi", "Biz", "Caligula Suikastı" ve "Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor" adlı yetişkin oyunlarının yanı sıra çocuklar için "Hansel ve Gratel" adlı müzikal oyun da sahnelenecek.