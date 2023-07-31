Borçlanma maliyeti arttı kartlar cepten çıkamadı

BirGün/Ankara

Enflasyonist süreçte gelir artışlarının artan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalması sonucunda bireysel borçlanmalarda artış yaşanıyordu. Yılbaşından bu yana artan bireysel borçlanma uzun zaman sonra ilk kez haftalık olarak azaldı. Merkez Bankası’nın maliyetini artırdığı kredi kartı ve tüketici kredileri uzun bir aradan sonra ilk kez geçen hafta azaldı.

Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden oluşan bireysel kredi ile kredi kartları borçları 14-21 Temmuz haftasında 3 milyar lira azalarak 2 trilyon 257 milyar liraya indi. Söz konusu haftada tüketici kredileri 1,8 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 1,2 milyar liralık azalma yaşandı.

Tüketici kredileri ve kredi kartı borçları enflasyon karşısında düşük kalan faiz oranları nedeniyle ucuz borçlanma aracı olarak kullanıyordu. Bu nedenle yıl başından bu yana tüketici kredileri 320 milyar lira artarak 1 trilyon 440 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 363 milyar lira büyüyerek 817 milyar liraya kadar çıktı.

Borç miktarıyla birlikte ödenemeyen kredilerde de artış yaşandı. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları ise yılbaşından bu yana 6,3 milyar liralık artışla 36,6 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor.

Ayrıca vatandaşların TOKİ’ye de 46 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor.

İCRA DOSYALARINDA ARTIŞ

Ekonomideki kötü gidişat icra dairelerine giden dosya sayısındaki artış da görülüyor. 1 Ocak- 28 Temmuz 2023 günleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4 oranında artarak 8 milyon 385 bin oldu.