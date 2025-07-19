Borçlar 7 ayda 799 milyar lira yükseldi

Ekonomi Servisi

Borçlu hale getirilen ve bu borçlarını yine borçla kapatmaya çalışırken ekonomik krize ezdirilen yurttaşın bireysel borç bakiyesi hızla artıyor.

Tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı borçlarının toplamı 11 Temmuz itibarıyla 4 trilyon 659 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel borçlar yılbaşından bu yana 799 milyar TL yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 11 Temmuz ile biten haftayı kapsayan verilerine göre bankaların toplam kredi hacmi 19 trilyon 694 milyar TL’ye ulaştı. Kredi hacmi, yılbaşından bu yana 3,73 trilyondan fazla artış kaydetti.

Yurttaşın geçim aracı haline dönüştürülen tüketici kredileri bu hafta da yükseldi. 11 Temmuz itibarıyla tüketici kredileri 2 trilyon 398 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar, bir önceki hafta 2 trilyon 381 milyar TL olarak açıklanmıştı. 2025 yılı başında ise tüketici kredilerinin toplamı 2 trilyon 122 milyar TL düzeyindeydi. Tüketici kredileri yılbaşından bu yana 276 milyar TL artmış oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Bireysel kredi kartı borçları da aynı dönemde artış gösterdi. BDDK verilerine göre 2 trilyon 261 milyar TL seviyesine çıkan bireysel kredi kartı borçları, geçen hafta 2 trilyon 242 milyar TL idi. Yılbaşındaki seviye ise 1 trilyon 841 milyar TL’ydi. Bireysel kredi kartlarında yılbaşından bu yana gerçekleşen artış 420 milyar TL oldu.

Bankaların tahsil edilemeyen yani takipteki alacak miktarında da artış kaydedildi. 11 Temmuz haftasında takipteki alacaklar 437 milyar TL’ye yükseldi. Geçen hafta bu rakam 432 milyar TL, 2025 başında ise 294 milyar TL olarak kayıtlardaydı. Bu da yılbaşından itibaren 143 milyar TL’lik bir artış anlamına geldi.

Ticari ve diğer krediler kapsamında da yükseliş sürdü. Bu kategori, 11 Temmuz haftasında 15 trilyon 34 milyar TL’ye ulaştı. Önceki hafta bu tutar 14 trilyon 952 milyar TL olurken, yılbaşında 12 trilyon 98 milyar TL seviyesindeydi. Böylece yılbaşından bu yana ticari kredilerde yaklaşık 2 trilyon 936 milyar TL’lik yükseliş hesaplandı.

KKM’DEN ÇIKIŞ DEVAM ETTİ

BDDK verilerine göre Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi ise geçen hafta 13 milyar 6 milyon lira azalarak 521 milyar 610 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,26’sı olarak hesaplandı.