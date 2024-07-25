Borçlar AKP döneminden

Erdoğan, “Maliye Bakanlığı tahsilata başlayacak” diyerek gözünü CHP’li belediyelere dikti. Hazine borçlarının büyük bölümü ise AKP'li yönetimlerden kaldı. Kocaeli ‘en borçlu belediye’ ünvanını kaptırmadı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından CHP’ye geçen belediyelerin elini kolunu bağlayan yasal düzenlemelerin ardından şimdi de borç kartı açıldı. CHP'li belediyelere gönderme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanlığı’nın belediyelere borçlarına yönelik tahsilata başlayacağını söyleyerek, “25 kuruşa simit yok” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahsilatına başlanacağını söylediği borçların büyük bölümünün AKP döneminden kalma olduğunu gösterdi.

AKP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elindeki belediyelerin büyük bölümünü kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında olduğu belediyelerin yönetimi CHP’ye geçti. Gözler, uzun yıllar boyunca AKP'li başkanlarca ya da kayyumlar tarafından yönetilen belediyelerin mali durumlarına çevrildi.

MİLYARLARCA TL BORÇ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden önce AKP’nin ya da kayyumların elinde olan dokuz belediyenin toplam Hazine borcunun 2 milyar 468 milyon 968 bin TL olduğu tespit edildi. AKP ya da kayyum idaresindeki dokuz belediyenin toplam 2,4 milyar TL’lik Hazine borcunun yüzde 43’ü Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden kaynaklanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakinin AKP’li yönetiminin yeni yönetime 1 milyar 62 milyon 932 bin TL Hazine borcu devrettiği bildirildi.

BORÇ HAZİNESİ

AKP ve kayyum idaresindeki yerel yönetimlerin 31 Mart’ta yeni yönetimlere devrettiği bilançosundaki vahim tabloyu gözler önüne seren Hazine borçları şöyle:

• Batman Belediyesi (Kayyum): 374 milyon 210 bin TL

• Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 609 milyon 687 bin TL

• Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP): 453 milyon 245 bin TL

• Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 79 milyon 795 bin TL

• Siirt Belediyesi (Kayyum): 76 milyon 276 bin TL

• Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (Kayyum): 236 milyon 646 bin TL

• Sivas Belediyesi (AKP): 290 milyon 839 bin TL

• Yozgat Belediyesi (AKP): 19 milyon 48 bin TL

• Zonguldak Belediyesi (AKP): 329 milyon 222 bin TL

DAĞLARI AŞAN BORÇ

31 Mart 2024 tarihinde el değiştirenlerin yanı sıra, AKP’de kalan belediyelerin borçları da çarpıcı boyuta ulaştı. 30 Haziran 2024 itibarıyla toplam 29 belediye ve belediyeye bağlı idarenin 10,4 milyar TL’lik Hazine borcunun 4 milyar TL’si yalnızca AKP’li dört belediyenin borcundan oluştu. Buna göre, Türkiye'nin en borçlu belediyesi, 2 milyar 17 milyon TL’lik Hazine borcu ile AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olurken borcu dağları aşan diğer bazı AKP’li belediyeler ise şunlar oldu:

• Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 152 milyon TL

• Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi: 461 milyon 949 bin TL

• Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 285 milyon 786 bin TL

• Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 101 milyon 934 bin TL

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 2 milyar 17 milyon TL

• Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi: 212 milyon 956 bin TL

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 26 milyon 333 bin TL