Borçlar yükselişe geçti: Kişi başı borç yüz milyonlarca TL arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 26 Eylül haftasının borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre bir 19 Eylül haftasında düşüş yaşanan kredi ve kredi kartı borcunda milyarlarca liralık artış yaşandı.

BDDK’nin istatistiklerine göre kredi borcu bir haftada 2 trilyon 544 milyar 522 milyon TL’den 2 milyar 585 milyar 35 milyon TL’ye yükseldi. En dikkat çekici artış daha çok emekçilerin ve yoksulların başvurduğu ihtiyaç kredilerinde oldu. İhtiyaç kredisi borcu 1 trilyon 875 milyar 649 milyon TL’den 1 trilyon 912 milyar 239 milyon liraya çıktı. Kredi borcu toplamda 40 milyar 513 milyon, ihtiyaç kredisi borcu ise yaklaşık 37 milyar arttı.

Kredi kartı borcu ise bir haftada 2 trilyon 461 milyar 780 milyon TL’den 2 trilyon 496 milyar 445 milyon liraya yükseldi. Artış tam olarak 34 milyar 665 milyon TL oldu. Borç bir haftada toplam 75 milyar TL arttı. Yani neredeyse borç kişi başına 879 milyon TL arttı.

204 MİLYAR LİRALIK BORÇ TAKİPTE

Takipteki alacaklar da dikkat çekti. Kredi borcu 26 Eylül haftasında 99 milyar 124 milyon TL oldu. Bunun 97 milyar 839 milyon TL’sini ihtiyaç kredileri oluşturdu. Takibe düşen kredi kartı borcu ise 105 milyar 289 milyon TL olarak gerçekleşti.