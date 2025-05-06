Borçları CHP’li belediyeler ödedi

TBB ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Merkezi’nde, aralarında BirGün’ün de yer aldığı bir grup gazeteci ile bir araya gelen Karalar, belediyelerin sorunlarının gün geçtikçe daha da derinleştiğinin altını çizdi.

Karalar, CHP’li belediyelerin halkın yararına olan kritik projelerinin kredi onayına takıldığını vurguladı. CHP’li belediyelerin yurttaşa temas eden başarılı projelerinin iktidarı rahatsız ettiğini kaydeden Karalar, Mart 2019 itibarıyla halkın CHP’li belediyelere desteğinin giderek arttığını ifade etti.

ÖNLEM ALINMALI

Türkiye'deki derin ekonomik krizin belediyelerin mali yapısını da altüst ettiğini belirten Karalar, giderlerdeki artışın gelir artışını katladığını kayda geçirdi. İktidarın belediyelerin karşı karşıya olduğu olumsuz mali tabloya karşı önlem alması gerektiğini dile getiren CHP’li Karalar, “İktidar, Türkiye nüfusunun büyük bölümüne hizmet eden CHP’li belediyelere sırtını dönmemeli. Belediyelerin gelirlerini artırıcı önlemler alınmalı. Bunun yanı sıra gider kalemleri de kısılmalı” diye konutu.

TBB ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyelerden yapılan SGK kesintileri ile direkt kaynağından kesilen İller Bankası payının yüksekliğinden AKP'li belediyelerin de şikayetçi olduğunu savundu.

Karalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü de belirtti. Kurum ve Şimşek’e belediyelerin içinde bulunduğu tabloyu anlattığını ifade eden Kurum, deprem bölgelerindeki belediyelere yönelik özel çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Deprem bölgelerinde yapılan konutların yolunun ve bazı altyapı işlerinin belediyeler tarafından üstlenildiğini ifade eden Karalar, “Konut yaptım’ diyerek geri çekilmek doğru değil. Deprem belediyelerine mutlaka destek sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan da randevu talep ettiğini ifade eden Karalar, randevu alamaması ya da sorunların çözülememesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

AKP DÖNEMİNDEN KALAN

CHP’li Karalar, gündemdeki SGK borçlarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Karalar, CHP’li belediyelerin AKP döneminden kalma 400 milyon dolara yakın borcunu ödediğini dile getirdi.