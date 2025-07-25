Borçluluk krizi takibe düşürdü

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Temmuz ile biten haftada 194 milyar 754 milyon 416 bin lira artarak 24 trilyon 227 milyar 413 milyon 50 bin liradan 24 trilyon 422 milyar 167 milyon 466 bin liraya çıktı.

Yurttaşın tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6'lik sınırlı azalış kaydederek 4 trilyon 626 milyar 292 milyon 259 bin lira oldu. Tüketici kredilerinin 588 milyar 296 milyon 921 bin lirası konut, 57 milyar 50 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 740 milyar 678 milyon 113 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 240 milyar 317 milyon 175 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre ise krediler 19 trilyon 69 milyar TL'den 19 trilyon 767 milyar TL'ye, mevduat 23 trilyon 88 milyar TL'den 23 trilyon 336 milyar TL'ye çıktı. Buna göre tüketici kredileri 2 trilyon 40 milyar TL'den 2 trilyon 390,7 milyar TL'ye yükseldi.

Ödenemediği için takibe alınan alacaklar ise 1 haftada 4 milyar TL daha artarak 437,3 milyar TL'den 441,3 milyar TL'ye geldi.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Temmuz ile biten haftada 63 milyar 828 milyon 147 bin lira artarak 19 trilyon 182 milyar 364 milyon 928 bin liraya yükseldi.

BDDK'ye göre kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış da aynı haftada devam etti. Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 521,6 milyar TL'den 506,5 milyar TL'ye geriledi.