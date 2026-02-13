Borçsuz ihtiyaç karşılanamıyor

Ekonomi Servisi

Geçinemediği için borçluluğu geçim aracı olarak kullanmak zorunda kalan yurttaşın krizi her geçen gün derinleşiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Şubat haftasında 133 milyar 808 milyon lira arttı. Kredilerin boyutu 23 trilyon 721 milyar 831 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri bir haftada 16 milyar 667 milyon lira artarak 2 trilyon 998 milyar 539 milyon liraya çıktı. Bu tutarın;

2 trilyon 254 milyar 523 milyon lirası ihtiyaç,

695 milyar 614 milyon lirası konut,

48 milyar 403 milyon lirası taşıt kredilerinden oluştu.

Kredi kartı borçlarındaki artış da aynı haftada devam etti. Bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 863 milyar 338 milyon liraya çıktı.

Kredi kartı borçlarının 1 trilyon 74 milyar 298 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 789 milyar 40 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bu dönemde taksitli ticari krediler de artarak 3 trilyon 604 milyar 884 milyon lira oldu.

4,6 MİLYAR LİRA BORÇ TAKİPTE

Ödenemediği için bankaların takibe aldığı borçlar, bir haftada 4 milyar 606 milyon lira artarak 633 milyar 607 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 469 milyar 820 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 364 milyar 261 milyon lira azalarak 27 trilyon 461 milyar 805 milyon liraya indi.

KARTLAR TEMEL İHTİYAÇTA KULLANILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık veri bülteni İstanbul Barometresi Ocak ayı raporu, yurttaşın kart harcamalarının sebeplerini bir kez daha ortaya koydu. Milyonlar, market ve gıda alışverişi yapabilmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçluluğa yöneliyor.

İstanbul Barometresi’nin ev içi gündem araştırmasına göre İstanbulluların yüzde 50,2’si evlerinde en çok ekonomik sorunları, yüzde 8,6’sı emekli aylıklarını konuştu. Geçinemeyen yurttaşın kredi kartı harcamalarında market alışverişi ise açık ara en büyük paya sahip oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 64,1’i kredi kartı harcamasında market alışverişinin, yüzde 5,7’si akaryakıt ve ulaşımın, yüzde 5,5’i dışarıda yeme içmenin, yüzde 5,2’si nakit avans ödemesinin, yüzde 4,2’si ise konut giderlerinin en çok paya sahip olduğunu belirtti. Yüzde 5,2'lik kısmın borçla borç ödemesi dikkati çekti.

100 KİŞİDEN 92’Sİ İNDİRİM MARKETLERİNDE

Kriz yurttaşı indirim marketlerine sık yöneltti. İstanbulluların yüzde 67,4’ü düzenli alışveriş yaptığı markaları daha uygun fiyatlı bir alternatif çıkarsa değiştireceğini söyledi. Megakentin yarısından fazlası gıda ve temel ihtiyaç alışverişlerinde düzenli olarak indirim marketleri tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 55,1’i gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için indirim marketlerden düzenli, yüzde 36,1’i ara sıra alışveriş yapıyor. İstanbul'daki her 100 kişiden sadece 8'i indirim marketlerine gitmiyor.