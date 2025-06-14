Borçta tırmanış devam ediyor

Haber Merkezi

Borç krizi aralıksız her hafta kendini hissettirmeye devam ediyor. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 104 milyar 403 milyon 751 bin lira azalarak 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,5 düşüşle 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 azalışla 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam yabancı mevduatı geçen hafta 228 milyar 816 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 190 milyar 552 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yabancı para mevduatlarında, 2 milyar 595 milyon dolarlık azalış kaydedildi.

Tüketici kredileri, geçen hafta 4 trilyon 480 milyar 595 milyon 80 bin lira oldu. Kredilerin 576 milyar 947 milyon 418 bin lirası konut, 60 milyar 677 milyon 470 bin lirası taşıt, 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Haziran ile biten haftada 26 milyar 688 milyon 724 bin lira artarak 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya yükseldi.

KKM DARALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre de Merkez'in rezervleri bu hafta kısıtlı arttı. Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış da sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara çıktı.

TCMB de dün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 19 Mart operasyonlarının ardından 1 aylık süre boyunca düzenli olarak düşüş kaydetmişti. 18 Nisan ile biten hatada 64,3 milyar dolara kadar gerileyen brüt rezervlerde son 5 haftada artış kaydedildi. Altın rezervleri 85 milyar 573 milyon dolara ulaşırken Merkez'in toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.