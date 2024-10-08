Borçtan sonra haciz tehdidi

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlularına SMS gönderilmesinden sonra tebligatlar da gitmeye başladı. Mesaj ile borçlu olduğunu öğrenen yurttaşlara, GSS borcundan dolayı haciz işlemi uygulanması bekleniyor.

SGK, yaklaşık bir ay önce sayıları 9,4 milyonu bulan yurttaşa işsizlik dönemine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için mesaj gönderip, ödeme talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatıldı. Birçok yurttaş bu uyarı ile GSS borçlusu olduğunu öğrendi.

1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle zorunlu hale getirilen ve brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar olan GSS primi 2024 yılı için aylık 600, yıllık da 7 bin 200 lira olarak belirlendi.

Gelir testi sonucuna göre aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık ortalama tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde GSS prim borcu devlet tarafından ödeniyor.

GSS borcu olanlara SGK’nin gönderdiği telefon mesajının bir hatırlatma niteliğinde olduğunu belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Batı, bu mesaj dolayısıyla borç ödenmediği için haciz işlemi yapılmayacağını belirtti.

Mesajın ardından yurttaşlara ödeme emri tebliğ edilmeye başlandığını kaydeden Batı, “Ödeme emri tebliğinden itibaren de 15 gün içinde borcun ödenmemesi durumunda SGK hacze başlayacaktır. Öncelikle varsa bankadaki parasına, çalışıyorsa maaşının en az dörtte birine en çok üçte birine haciz konulabilir” dedi.

Asgari ücrete de haciz gelebileceğine dikkat çeken Batı, “Kişi asgari ücretli ise asgari ücretin onda birine haciz konulabilir. Haciz işlemi neticesinde, borçlunun haczedilecek malı bulunamazsa borcu tecil edilebilir” ifadelerini kullandı.