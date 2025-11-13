BORCU OLAN MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! | Kamu Borçlarında Yeni Tecil Faizi Oranı %48’den %39’a Düştü

13 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan önemli bir düzenleme ile yıllık tecil faizi oranı değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 9) kapsamında, yıllık %48 olarak uygulanan tecil faizi %39’a indirildi. Vergi borcu olan milyonlarca mükellef, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yeni oranlardan yararlanacak.

TECİL FAİZİ NE DEMEK?

Tecil faizi, devletin alacaklı olduğu vergi borçlarının veya diğer amme alacaklarının ertelenmesi (tecil edilmesi) durumunda, bu erteleme süresi boyunca borca uygulanan yıllık faiz oranıdır.

Örnek:

Bir vergi borcunuzu tek seferde ödemek yerine 12 ay taksitle ödemek istediğinizde, devlet bu borcu “tecil eder”. Bu 12 aylık süre boyunca borcunuza tecil faizi işler.

TECİL FAİZİ YENİ ORAN: YILLIK %39

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesiyle Bakanlığa tanınan yetkiye dayanarak, yıllık %48 olarak uygulanan tecil faizi bu Tebliğ ile %39 olarak yeniden belirlendi. Bu düzenleme, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli oldu.

Yeni Tecil Faizi Oranının Uygulanacağı Durumlar

Tebliğde belirtilen hükümlere göre; aşağıdaki durumlarda yıllık %39 oranlı tecil faizi uygulanacaktır:

Bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra yapılacak müracaatlara dayanarak tecil edilen amme alacakları,

Yayım tarihinden önce yapılan müracaatlara ilişkin tecillerde, yayım tarihine kadar eski oran, yayım tarihinden sonra %39 oranı,

Daha önce tecil edilmiş ve taksitleri ödenmekte olan borçlarda, yayım tarihine kadar eski oran, yayım tarihinden sonra kalan taksitlerde %39 oranı.

Tüm hesaplamalar, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği esaslarına göre yapılacaktır.

TECİL FAİZİ KARARININ DETAYLARI

Düzenleme Eski Oran Yeni Oran Tecil faizi %48 %39

Bu düzenleme, mükelleflerin borç yapılandırmalarında mali yüklerini azaltmayı hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YÜRÜRLÜK MADDESİ

Tebliğin 2. maddesine göre, düzenleme yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Tüm uygulamalar, Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih esas alınarak yürütülecektir.

YÜRÜTME MADDESİ

Tebliğin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanı sorumludur.

Tecil faizi kaç oldu?

Yeni düzenleme ile tecil faizi yıllık %39 olarak uygulanacaktır.

Yeni tecil faizi hangi tarihten itibaren geçerli?

Tecil faizi indirimi, Tebliğin yayımlandığı 3 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Tebliğden önce yapılan başvurularda hangi oran uygulanacak?

Yayım tarihine kadar eski oran, yayım tarihinden sonra ise yıllık %39 oranı uygulanacaktır.

Önceden tecil edilip taksitleri ödenen borçlarda ne olacak?

Yayım tarihine kadar eski oran; yayın tarihi sonrası ödenecek taksitlerde ise yeni oran (%39) geçerli olacaktır.

Tecil faizi hangi kanuna dayanarak belirleniyor?

Tecil faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine dayanılarak belirlenmektedir.

3 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile tecil faizi oranının %48’den %39’a düşürülmesi, hem mükellefler hem de işletmeler açısından önemli bir ekonomik kolaylık sağlayacak. Yeni oranlar, tecil başvurularını daha avantajlı hale getirirken, borçların daha düşük maliyetle ödenmesine olanak tanıyacak. Bu nedenle, tecil faizi indirimi uygulamada büyük bir kolaylık olarak değerlendiriliyor.