Borcu olanlar dikkat: Milyonlarca emekli, dul ve yetimin maaşından kesinti yapılacak

Meclis’ten 2025’in sonlarında geçen yasa 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. SGK Kanunu’nda yapılan değişiklikle kuruma borcu olanların artık maaşından kesinti yapılacak.

Yasayla SGK’ye borcu olan ve SGK’den aylık alan kişilerin aylıklarından kesinti yapılması uygulaması başladı. Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

SGK’ye borcu bulunan kişilerin aylıklarından artık yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları aylıklardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. SGK’den “emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı” alınabiliyor. Dolayısıyla yasa milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor.

KİMLER FAYDALANIYOR

Resmi ismi ölüm aylığı olan dul ve yetim aylıkları, ölen kişinin eş ve çocuklarına belli oranlarda ödeniyor. Aylığı, ölen kişinin çocuklarıyla bölüşen eşler yüzde 50, çocuklarla bölüşmeyen eşler yüzde 75 oranında ödenek alıyor. Kadın ve erkek çocuklar için hak sahipliği; yaş, öğrenim durumu, sigortalılık ve evlilik gibi kriterlere göre değişiyor. Kimi zaman bu aylıklardan ölenin anne ve babası da faydalanabiliyor.



Ölüm aylığı alınan neredeyse tüm durumlarda, aylık bağlananların tek gelirleri bu tutar oluyor. Sigorta primlerinin yeteri kadar ödenemediği veya düşük ödenebildiği ve yaşamın sonlandığı durumlar nedeniyle bu aylıklar genellikle düşük tutarlarda yatırılıyor.

NE KADARA DÜŞECEK?

Ölüm aylıklarında en düşük ödeme; yüzde 25 hisse oranına göre dul ve yetim maaşları 5 bin lira, yüzde 50 hisse oranına göre maaş alanların 10 bin lira, yüzde 75 hisseye göre alanların da maaşları 15 bin lira olacak.

Yeni düzenleme bu aylıkla geçinmek zorunda bırakılan milyonları ilgilendiriyor. Ölen ebeveynden 5 bin lira aylık bağlanan evlattan, SGK prim borçlarından dolayı her ay bu tutardan 1250 lira kesilebilecek. Bu durumda eğitimine devam eden bir gencin yetim aylığı 3 bin 3750 liraya gerileyecek. Bağlanan yüzde 75'lik dul aylığını en düşük seviyede alabilen çocuksuz eş, 3.750 lira haczedilebilecek aylığından sonra sadece 11 bin 250 lira ödeme alabilecek.