Bordeaux açıklarındaki yolcu gemisinde yaklaşık 1700 kişi karantiya alındı
Fransa'nın Bardeaux kenti açıklarında 1700 kişinin bulunduğu gemi karantinaya alındı. Gemide bir yolcu yaşamını yitirirken yaklaşık 50 kişide “akut sindirim sistemi enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar gösterdiğini” açıklandı. Sağlık yetkilileri gemide bir gastroenterit salgınından şüpheleniyor. Gironde Valiliği yaşanan salgının geçtiğimiz günlerde gündeme gelen hantavirüsle alakası olmadığını duyurdu.
GASTROENTERİT NEDİR?
Gastroenterit, mide ve bağırsakların enfeksiyon ya da irritasyon nedeniyle iltihaplanmasıdır ve en sık viral etkenlerle ortaya çıkar. İshal, kusma, karın ağrısı, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle seyreder.
Genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir, ancak özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde sıvı kaybı (dehidrasyon) ciddi bir risk oluşturur.
Gastroenterit genellikle kontamine su ve gıdalar yoluyla bulaşır.