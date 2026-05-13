Bordeaux açıklarındaki yolcu gemisinde yaklaşık 1700 kişi karantiya alındı

Fransa'nın Bardeaux kentinde 1700'den fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisi karantina altına alındı.

Gironde Valiliği, yolcuların yaklaşık 50'sinin “akut sindirim sistemi enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar gösterdiğini” açıkladı.

Fransa'da yayın yapan Le Parisien gazetesinin aktardığına göre söz konusu karantinanın, Atlantik Okyanusu’ndaki kruvaziyerde yaşanan ve birkaç kişinin ölümüne neden olan hantavirüs vakasıyla bağlantısının bulunmadığını açıklandı.

13 Mayıs Çarşamba (bugün) yolcu gemisinde bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 1.700’den fazla kişi gemide karantinaya alındı.

Sağlık yetkilileri gemide bir gastroenterit salgınından şüpheleniyor.

GASTROENTERİT NEDİR?

Gastroenterit, mide ve bağırsakların enfeksiyon ya da irritasyon nedeniyle iltihaplanmasıdır ve en sık viral etkenlerle ortaya çıkar. İshal, kusma, karın ağrısı, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle seyreder.

Genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir, ancak özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde sıvı kaybı (dehidrasyon) ciddi bir risk oluşturur.

Gastroenterit genellikle kontamine su ve gıdalar yoluyla bulaşır.