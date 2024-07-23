Bordeaux küme düşürüldü

Fransa Ligue 2 temsicilerinden Bordeaux Ulusal Lig’e düşürüldü.

Fransa’nın köklü kulüplerinden olan ve Fransa 2’nci Ligi’nde mücadele eden (Ligue 2) Bordeaux, borçları sebebiyle Ulusal Lig’e (3.Lig) düşürüldü.

Kulüp, borçları nedeniyle Ligue 2'den Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürüldü. Bordeaux'tan yapılan açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen küme düşme cezasına itirazın geri çekildiği ve verilen cezanın kabul edildiği belirtildi.

Bordeaux, geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.