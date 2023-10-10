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Bordospor, Gaziantep deplasmanında

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 2. hafta maçında Bordospor, deplasmanda Gaziantep Merinosspor’la karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 14:08
  • Giriş: 10.10.2023 14:08
  • Güncelleme: 10.10.2023 14:08
Kaynak: İHA
Bordospor, Gaziantep deplasmanında

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 2. hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, deplasmanda Gaziantep Merinosspor’la karşılaşacak.

Sezonun ilk hafta maçlarında rakiplerine yenilen iki takımı karşı karşıya getirecek olan maç 15 Ekim Pazar günü saat 14.00’da GAÜN Sporiumda oynanacak. Maçın hazırlıklarına Elazığ’da devam eden bordo-Beyazlılarda hedef sezonun ilk 3 puanını almak.

Başantrenör Ercan Sönmez, hedeflerinin 3 puan olduğunu belirterek, “Yeni kurulan bir takımız ve hedefimiz Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etmek. Sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz ve Gaziantep’e bu hedefle gideceğiz. Eksik ya da cezalı oyuncumuz yok” dedi. 

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