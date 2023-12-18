Bordospor, Konya’da kayıp
Kaynak: İHA
KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 12. hafta maçında Konya deplasmanına çıkan Bordospor, rakibine mağlup oldu.
KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 12. hafta maçları oynandı. B Grubu’nda yer alan Tiffany & Tomato Bordospor, ikinci yarı ilk hafta maçında Konya ekibi Ereğli Belediyespor’la karşılaştı.
Ereğli Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı ev sahibi takım 25-15, 25-20 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazandı. Haftayı 9. basamakta tamamlayan Bordospor, gelecek hafta evinde Merinos’la karşılaşacak.
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