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Bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 10:45
  • Giriş: 15.07.2025 10:45
  • Güncelleme: 15.07.2025 10:45
Kaynak: İHA
Bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manavgat’ta seyir halindeki motosiklet sürücüsü refüjdeki bordür taşına çarparak devrilmesi sonucu yaralandı
Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Caddesi’nde Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar istikametinden Manavgat Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Mehmet İ. V.’nin kullandığı 07 BTT 506 plakalı motosiklet sürücüsü kavşak sistemine yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüj bordürüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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