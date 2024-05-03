Boris Johnson kimliğini unuttu, oy verme merkezinden geri çevrildi

İngiltere'deki yerel seçimlerde eski Başbakan Boris Johnson, oy kullanmak için geçerli kimliğini unuttuğu için oy verme merkezinden geri çevrildi. Johnson, daha sonra fotoğraflı kimlik kartıyla geri döndü ve oyunu kullanabildi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, oy kullanmak için geçerli kimliğini unuttuğu için oy verme merkezinden geri çevrildi.

İngiltere ve Galler'de halk belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için sandık başına gitti.

İngiltere ve Galler'de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için yapılan yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere ve Galler'de 107 seçim bölgesinde sandık başına giden seçmenler, yerel saatle 07.00'den (TSİ 09.00) 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar oy kullandı.

İngiltere'de vatandaşlar ayrıca 35 Polis ve Suç Komiseri'ni (PCCs) seçmek üzere oy verdi.

Yaklaşık 8,9 milyon nüfuslu başkent Londra'da kayıtlı seçmenler de gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar vermek ve 25 belediye meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

BORİS JOHNSON KİMLİĞİNİ UNUTTU

Sky News'te yer alan habere göre, seçmen kimliği kurallarını getiren eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, oy kullanmak için geçerli kimliğini unuttuğu için oy verme merkezinden geri çevrildi.

Johnson'ın sözcüsünün açıklamasına göre, sandık görevlileri tarafından geri çevrilen Johnson, daha sonra fotoğraflı kimlik kartıyla geri döndü ve oyunu kullanabildi.